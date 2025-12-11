Albisola, variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale: 140mila euro per asfaltare le strade ammalorate

Nella seduta del 28 novembre del Consiglio comunale di Albisola Superiore, l’amministrazione Garbarini ha presentato la variazione finanziaria che utilizza l’avanzo libero di amministrazione 2024 – pari a circa 350mila euro – per finanziare una serie di interventi urgenti e strategici dedicati alla sicurezza, al decoro urbano e ai servizi alla cittadinanza.

"La scelta di applicare l’avanzo libero nasce dalla volontà di trasformare risorse già disponibili in opere concrete, privilegiando le situazioni di maggiore criticità e quelle che, da tempo, richiedevano risposte rapide e definitive. È un atto di responsabilità amministrativa: utilizzare i fondi del rendiconto per intervenire su ciò che non può più attendere, garantendo allo stesso tempo equilibrio di bilancio e trasparenza", spiega Sara Brizzo, assessore al Bilancio.

"Gli interventi finanziati sono: il consolidamento del muro di Corso Italia, ad Albisola Superiore, per circa 21mila euro. Un’opera indispensabile per la sicurezza stradale: il muro presenta criticità strutturali tali da rendere necessario, oggi, l’impianto semaforico a passaggio alternato. Con questo stanziamento avviamo il consolidamento definitivo, eliminando il rischio di cedimenti e ripristinando la piena funzionalità della viabilità. La sistemazione degli slarghi in località Magrania, a Ellera, per 76mila euro: un intervento atteso da anni, finalizzato a migliorare la percorribilità e la sicurezza della strada. Asfaltature sul territorio comunale per 140mila euro: un piano straordinario di manutenzione che coinvolgerà diversi tratti stradali. L’obiettivo è migliorare la sicurezza dei residenti, dei mezzi di soccorso e della mobilità quotidiana, con interventi mirati nei punti maggiormente deteriorati".

E poi ancora: "Il ripristino del tetto della Società CRCS di Luceto con installazione delle linee vita per 8mila euro: un intervento rapido ma fondamentale per risolvere definitivamente le infiltrazioni e mettere in sicurezza l’edificio, garantendo agli operatori l’uso delle linee vita durante future manutenzioni. La rete fognaria di Rio Carrea, ad Albisola Capo, per circa 50mila euro: un intervento necessario per migliorare il funzionamento della rete. Il rifacimento del giardino del Polo 0–6 anni in via De Rege (Albisola Capo) per 53mila euro: un investimento dedicato alle famiglie e ai bambini, con la riqualificazione completa dell’area esterna del polo scolastico per garantire sicurezza, qualità degli spazi educativi e fruibilità quotidiana, a seguito dell’ampliamento dell’edificio realizzato grazie a un bando finanziato con fondi PNRR".

"Questa variazione di bilancio rappresenta la volontà dell’amministrazione di non lasciare risorse ferme, ma di trasformarle in opere che migliorano la qualità della vita della comunità. Si tratta di interventi concreti, immediatamente cantierabili, scelti secondo criteri di urgenza, sicurezza e interesse pubblico. Come assessore al Bilancio sottolineo l’importanza di una gestione attenta e prudente: l’avanzo libero non è un 'tesoretto', ma uno strumento utile quando viene indirizzato verso opere reali, visibili e necessarie. E oggi dimostriamo che una buona amministrazione è quella che utilizza bene ciò che ha per rispondere alle esigenze dei cittadini", conclude la Brizzo.