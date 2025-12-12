TASTEE.IT sbarca al Mercatale di Genova

L'attesa per la tradizionale fiera natalizia è quasi finita: fino al 23 dicembre, Piazza De Ferrari a Genova si trasformerà in un suggestivo villaggio di Natale grazie al Mercatale, l'evento organizzato da CNA Genova con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio. E tra le casette di legno che profumeranno di festa, spiccherà lo stand di TASTEE.IT, l'azienda ingauna pronta a incantare i visitatori con una selezione di prodotti di altissima qualità.

La Rosa Bruna: un tesoro antico e profumato

Protagonista assoluta delle degustazioni e delle offerte regalo sarà la Rosa Bruna, una specie antica e preziosa coltivata in un grande e importante roseto. TASTEE.IT porta a Genova la sua filiera cortissima: i petali vengono raccolti a mano la mattina presto tra aprile e maggio e trasformati entro 24 ore per preservarne tutte le proprietà aromatiche.

Nello stand, i visitatori potranno immergersi nell'aroma di questa rosa unica attraverso una vasta gamma di varianti:

Sciroppo e Bevanda alla Rosa per rinfrescanti abbinamenti.

L'amata specialità locale: le Ginevrine alla Rosa, un must molto apprezzato a Genova.

Composta di Rosa per accompagnare formaggi o colazioni.

Per i più golosi: Cioccolato Bianco con la Rosa e la confortante Cioccolata Calda alla Rosa, servita direttamente sul posto.

La versatile Polvere di Rosa Essiccata per arricchire dessert e piatti gourmet.

Non solo rosa: l'eccellenza ligure in vetrina

Oltre alla vasta offerta basata sulla Rosa Bruna, lo stand TASTEE.IT esporrà l'intera gamma dei suoi prodotti, che include il famoso Be!Gin, un distillato che racchiude il cuore botanico della Liguria.

Il Mercatale di Genova si conferma l'appuntamento ideale per scoprire e acquistare i migliori sapori, profumi e l'artigianato ligure in vista delle festività. Non perdete l'occasione di visitare lo stand TASTEE.IT in Piazza De Ferrari a dicembre e lasciarvi conquistare dal gusto ineguagliabile della Rosa Bruna.