Natale al Santuario Madonna del Buon Consiglio di Borgio Verezzi con l'iniziativa “Metti in mostra il tuo presepe”

Il periodo natalizio è alle porte e il Santuario di Borgio Verezzi si prepara ad accogliere grandi e piccini con una rinnovata iniziativa dedicata alla tradizione del presepe.

L’iniziativa, organizzata dalla Parrocchia San Pietro Apostolo e dalla Confraternita di Santo Stefano, porta il titolo “Metti in mostra il tuo presepe”: un invito aperto a tutti coloro che desiderano dare libero sfogo alla propria creatività e condividere una loro creazione all’interno del suggestivo Santuario.

L’obiettivo è quello di offrire spazio e visibilità ai presepi realizzati da chiunque — famiglie, appassionati, singoli artisti — ognuno con il proprio stile, la propria storia e le proprie tecniche. Un percorso ricco di piccoli capolavori che raccontano, in tante forme diverse, la meraviglia della Natività.

La mostra si arricchisce del presepe collettivo delle associazioni locali, realizzato dalle professoresse Delly Potente e Isabella Vignali dell’associazione Agorà: un allestimento unico e suggestivo, ambientato nel paesaggio ligure e arricchito dalle caratteristiche casette costruite dai volontari dell’associazione AIB Borgio Verezzi.

Il parroco, Padre Carmelo Galeone, dichiara: “Vista la bellezza e l’importanza artistica e spirituale del nostro Santuario, una volta riportato il luogo, per quanto possibile, alle origini e reso fruibile ogni giorno a fedeli e visitatori, abbiamo fatto un vanto nel creare eventi per valorizzarlo e farlo conoscere più possibile”.