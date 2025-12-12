Presepe della Fondazione Delbuono a Legino: torna l’esposizione nell’oratorio di Sant’Ambrogio

Dal 25 dicembre al 6 gennaio torna a Legino il presepe della Fondazione Iginio Delbuono & Figli, ospitato anche quest’anno nell’oratorio di Sant’Ambrogio, in via dell’Oratorio 3 (di fronte al parcheggio dello stadio Bacigalupo). L’esposizione sarà visitabile nei giorni 25, 26, 27, 28 dicembre e 1, 3, 4, 6 gennaio dalle 15.30 alle 18.30.

La Fondazione, nata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale di Savona e in particolare le sue tradizioni, dedica gran parte del proprio impegno alla promozione dell’arte presepiale, espressione di devozione popolare e linguaggio capace di coinvolgere soprattutto i più giovani.

La famiglia Delbuono custodiva da sempre un forte affetto per Savona e per il quartiere di Legino, dove possedeva una casa con orto e un piccolo giardino ricco di piante da frutto. In quella stessa casa veniva allestito, ogni anno, un presepe molto amato dai residenti, che nel tempo è diventato memoria condivisa per tanti leginesi.

Sulla scia di quella tradizione, la Fondazione realizza ogni anno un allestimento nuovo, curato da maestri presepisti che mettono in scena un percorso espositivo sempre diverso. Protagoniste restano le storiche statuine appartenute alla famiglia Delbuono, preziosa eredità che continua a trasmettere lo spirito originario di questa iniziativa.