Come usare correttamente i pannelli in polistirolo all’interno delle scatole

I pannelli in polistirolo sono uno degli strumenti più efficaci per proteggere i prodotti durante il trasporto, soprattutto quando si spediscono merci fragili, pesanti o di valore. Non basta però inserirli “a caso” dentro la scatola: per ottenere davvero sicurezza e ridurre rotture, resi e reclami, è necessario usarli in modo corretto, seguendo una logica precisa di posizionamento, blocco del prodotto e protezione delle superfici. Aziende specializzate in materiali per imballaggio come Nastry mettono a disposizione pannelli in polistirolo in vari formati e spessori , ma l’efficacia finale dipende in gran parte da come vengono utilizzati nella fase di confezionamento.

Perché scegliere i pannelli in polistirolo per l’imballaggio

I pannelli in polistirolo offrono una combinazione di leggerezza, resistenza alla compressione e capacità di assorbire urti e vibrazioni. A differenza dei semplici materiali di riempimento sfusi, come carta o chips, consentono di creare una struttura vera e propria intorno al prodotto, definendo distanze, spessori e punti di appoggio. Questo è fondamentale quando si trattano articoli delicati come vetro, ceramica, elettronica, componenti meccanici di precisione, elettrodomestici o arredi.

Utilizzare pannelli, invece di limitarsi a riempire gli spazi vuoti, significa progettare un imballo che mantenga il prodotto in posizione, limiti i movimenti interni e garantisca che le sollecitazioni vengano distribuite sulle superfici di supporto piuttosto che sui punti più fragili dell’oggetto.

Dove posizionare i pannelli in polistirolo nella scatola

Il posizionamento è il cuore di un imballaggio efficace. Il punto di partenza è sempre lo stesso: il prodotto non deve mai appoggiare direttamente sulle pareti della scatola in cartone. I pannelli in polistirolo vanno posizionati per creare una zona cuscinetto su tutti i lati.

In pratica è buona norma:

rivestire il fondo della scatola con uno o più pannelli di spessore adeguato

inserire pannelli laterali per creare una cornice di protezione intorno al prodotto

prevedere uno strato superiore in polistirolo per coprire il prodotto e assorbirne le sollecitazioni dall’alto

In questo modo si ottiene una “scatola nella scatola”, dove il prodotto è completamente isolato dalle superfici esterne e ogni urto viene gestito dai pannelli, non dall’oggetto trasportato.

Come bloccare il prodotto per evitare movimenti interni

Anche con pannelli posizionati correttamente, se il prodotto è libero di muoversi all’interno della scatola, il rischio di danneggiamenti rimane elevato. Il blocco del prodotto è quindi un passaggio fondamentale. L’obiettivo è semplice: l’articolo deve rimanere stabile anche in caso di ribaltamento o forte inclinazione del collo.

Per ottenere questo risultato, i pannelli in polistirolo possono essere usati per:

creare incastri che seguono il profilo del prodotto

formare alloggi sagomati, quando possibile, o comunque distanziatori che impediscano oscillazioni

riempire gli spazi residui tra prodotto e pareti, evitando punti di contatto diretti

In molti casi è utile combinare pannelli e piccoli inserti in polistirolo per bloccare specifiche parti sporgenti del prodotto, come manopole, piedi, angoli o componenti sensibili agli urti.

Proteggere angoli e superfici critiche

Angoli e spigoli sono le zone più esposte ai danni durante il trasporto. Un urto che coinvolge un angolo del prodotto può generare fratture o deformazioni anche in presenza di un imballo apparentemente robusto. Qui i pannelli in polistirolo svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto se usati in combinazione con angolari o pezzi tagliati ad hoc.

Per una protezione efficace è consigliabile:

prevedere pannelli che coprano completamente gli angoli interni della scatola

utilizzare inserti aggiuntivi dove il prodotto presenta parti sporgenti

proteggere eventuali superfici delicate, come vetri o pannelli frontali, con lastre piane di polistirolo

Questo tipo di configurazione crea una barriera che assorbe urti e compressioni, evitando che le forze si scarichino direttamente sulla struttura del prodotto.

Scelta di spessore e densità del polistirolo

Non tutti i pannelli in polistirolo sono uguali. Per essere davvero efficaci devono avere spessore e densità proporzionati al peso e alla fragilità del prodotto. Pannelli troppo sottili possono deformarsi o rompersi facilmente, mentre pannelli eccessivamente spessi possono aumentare gli ingombri e i costi senza offrire un reale vantaggio.

La scelta va modulata in base a tre elementi:

peso complessivo del prodotto

tipo di materiale da proteggere

modalità di trasporto e livello di movimentazione previsto

Per colli destinati a tratte lunghe o a trasporti multimodali è spesso preferibile un polistirolo più robusto, capace di mantenere le sue caratteristiche anche dopo molte ore di vibrazioni e pressioni.

Errori da evitare nella fase di confezionamento

Uno degli errori più frequenti è usare i pannelli in polistirolo solo sul fondo della scatola, lasciando il prodotto praticamente a contatto con le pareti laterali. Questo riduce drasticamente l’efficacia dell’imballo, perché ogni urto laterale si trasmette quasi integralmente al contenuto. Altro errore comune è riempire parte della scatola con pannelli e parte con materiali sfusi, creando vuoti o zone non uniformemente protette.

È importante evitare anche:

pannelli non fissati, che possono spostarsi durante il trasporto

spessori insufficienti, che non creano una reale zona cuscinetto

imballi sovradimensionati, in cui il prodotto “galleggia” nonostante la presenza del polistirolo

Una buona regola pratica è verificare, prima di chiudere il collo, che il prodotto non si muova scuotendo delicatamente la scatola. Se si avverte movimento, la configurazione dei pannelli va rivista.

Integrazione con gli altri elementi dell’imballo

I pannelli in polistirolo funzionano al meglio quando sono integrati in un sistema di imballaggio completo. Scatole in cartone di qualità adeguata, nastri adesivi professionali e, se necessario, film estensibile per la pallettizzazione contribuiscono a proteggere il prodotto lungo tutta la catena logistica. Nastry, ad esempio, offre soluzioni coordinate che permettono di combinare pannelli in polistirolo, cartoni, nastri e altri materiali pensati per lavorare insieme.

Curare questa integrazione significa non solo ridurre il rischio di danneggiamenti, ma anche migliorare l’efficienza del magazzino, la velocità di confezionamento e l’immagine percepita dal cliente finale, che riceve un prodotto integro e un imballo professionale.

Verso un utilizzo più consapevole dei pannelli in polistirolo

Sapere come usare correttamente i pannelli in polistirolo all’interno delle scatole è un investimento in qualità e affidabilità. Una progettazione attenta dell’imballo, che tenga conto di posizionamento, blocco del prodotto, protezione di angoli e superfici, permette di ridurre rotture, resi e costi nascosti legati alle non conformità. In un mercato in cui la rapidità delle consegne è ormai data per scontata, la vera differenza la fa la capacità di far arrivare la merce integra a destinazione. Un uso consapevole e tecnico dei pannelli in polistirolo, supportato da fornitori specializzati e da procedure di confezionamento ben definite, aiuta le aziende a costruire una logistica più sicura, efficiente e orientata alla soddisfazione del cliente.













