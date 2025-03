TPL, cessione delle quote di GTT, Olivieri: "Un incontro con i sindaci per approfondire la situazione"

L'uscita di GTT dalla compagine societaria di TPL Linea non era una novità. Provincia, Comune di Savona e vertici aziendali ne avevano già parlato. Terzo azionista dell'azienda di trasporto pubblico locale del Savonese, GTT ha avviato la cessione delle proprie quote societarie, pari al 12,24%, perché la presenza in TPL non è più ritenuta strategica.

E sono proprio gli scenari che potrebbero aprirsi a preoccupare sindacati e lavoratori. Il tema è già stato oggetto di un incontro tra la Provincia, il Comune di Savona e TPL, ma le ultime vicende della Provincia hanno rallentato gli incontri per elaborare una strategia.

"Ne abbiamo già parlato come azionisti di maggioranza relativa, Provincia e Comune di Savona, con la società - spiega il presidente Pierangelo Olivieri - ma dobbiamo parlarne con calma e partire da un confronto con tutti gli altri sindaci, soci di TPL. Dobbiamo valutare le variabili e approfondire gli aspetti procedimentali, perché o qualcuno compra le quote o la società liquida".

Gli enti soci hanno diritto di prelazione, ma recentemente si sono diffuse voci che riporterebbero l'intenzione di coinvolgere in qualche modo la Regione. Il valore delle quote detenute da GTT è stato oggetto di una perizia che ne ha stabilito il valore di mercato in 972.000 euro.

Con il 12,24% del capitale sociale, GTT è il terzo azionista dell'azienda di trasporto pubblico locale del Savonese, dopo la Provincia di Savona, che detiene il 34,263%, e il Comune di Savona, con il 28,915%. Seguono gli altri Comuni del territorio con quote di minoranza, tutte inferiori al 5%.