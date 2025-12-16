Al PalaGarassini la dodicesima edizione di “Loano in Danza Magic Winter”

Dal 2 al 6 gennaio 2026 si terrà la dodicesima edizione di “Loano in Danza Magic Winter”, la manifestazione con stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea organizzata dall'Asd Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.
La manifestazione, che si svolgerà presso il PalaGarassini, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.
Durante la kermesse i docenti assegneranno ai partecipanti al workshop prestigiose borse di studio.
Il “corpo docenti” è formato da: Kledi Kadiu per modern dance; Alessandro Macario per la danza classica; Spillo per l'hip-hop; Anbeta Toromani per danza classica; Hektor Buddla per la danza contemporanea; Thomas Signorelli per la modern dance; Francesco Gammino per la danza contemporanea.
Al fine di promuovere l'arte della danza, Promozione Danza Liguria comunica che le lezioni saranno aperte al pubblico con ingresso libero.
Per informazioni è possibile scrivere a pdlstages@gmail.com o contattare il numero 0182973425.
L'Asd Promozione Danza Liguria nasce con l'intento di valorizzare l'impegno formativo delle scuole di danza, portando in primo piano la passione e l'impegno degli allievi che nella danza trovano motivo di interesse cultura e di crescita personale. Gli eventi organizzati hanno lo scopo di creare occasioni di incontro, scambio e confronto per tutti i giovani allievi emergenti e appassionati della grande arte della danza.