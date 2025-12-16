Al PalaGarassini la dodicesima edizione di “Loano in Danza Magic Winter”

Dal 2 al 6 gennaio 2026 si terrà la dodicesima edizione di “Loano in Danza Magic Winter”, la manifestazione con stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea organizzata dall'Asd Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione, che si svolgerà presso il PalaGarassini, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.

Durante la kermesse i docenti assegneranno ai partecipanti al workshop prestigiose borse di studio.

Il “corpo docenti” è formato da: Kledi Kadiu per modern dance; Alessandro Macario per la danza classica; Spillo per l'hip-hop; Anbeta Toromani per danza classica; Hektor Buddla per la danza contemporanea; Thomas Signorelli per la modern dance; Francesco Gammino per la danza contemporanea.

Al fine di promuovere l'arte della danza, Promozione Danza Liguria comunica che le lezioni saranno aperte al pubblico con ingresso libero.

Per informazioni è possibile scrivere a pdlstages@gmail.com o contattare il numero 0182973425.

L'Asd Promozione Danza Liguria nasce con l'intento di valorizzare l'impegno formativo delle scuole di danza, portando in primo piano la passione e l'impegno degli allievi che nella danza trovano motivo di interesse cultura e di crescita personale. Gli eventi organizzati hanno lo scopo di creare occasioni di incontro, scambio e confronto per tutti i giovani allievi emergenti e appassionati della grande arte della danza.