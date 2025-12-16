Pietra si accende per le feste: più di 25 eventi natalizi e un grande Capodanno in piazza

Con “Pietra Peace&Joy”, “Happy 2026 - Capodanno in Piazza”, “Convivium” e una programmazione di oltre venticinque iniziative - tra conferme e novità che spaziano dalla tradizione, alla cultura, alla musica, alle esperienze, allo sport, all’enogastronomia - ritorna il palinsesto degli eventi natalizi promossi e organizzati dal Comune di Pietra Ligure.

Con la Festa patronale di San Nicolò dello scorso 6 dicembre e la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza San Nicolò e delle luminarie artistiche nel centro storico e nelle principali vie e piazze della città, ha preso il via il ricco programma per le festività natalizie che animerà tutta la città fino all’Epifania.

Per un mese, Pietra Ligure si veste a festa, pronta a vivere la magia del Natale e festeggiare insieme la fine del 2025 e l’inizio dell’Anno nuovo, immersa nelle calde atmosfere delle decorazioni e degli allestimenti natalizi - con il grande albero in piazza San Nicolò, il suggestivo “Albero della Pace” presso la Spiaggia delle Barche e i personaggi della tradizione prospicienti le chiese di Nostra Signora del Soccorso e di Sant’ Antonio Abate a Ranzi - e delle luminarie artistiche, tutti rigorosamente dotati di luci a tecnologia a LED per prestare massima attenzione al risparmio energetico nonché alla sostenibilità ambientale.

Domenica 21 dicembre, spazio alla tradizione con la cerimonia del Confuoco con l’”oiba” acceso dalla “Luce di Betlemme” portata dagli scout del Gruppo Agesci Valmaremola 2, preceduta, come di consueto, dalla consegna del premio ‘Pietrese dell’Anno’ e, grande novità del 2025, dall’evento “Convivium”, allestito in “Chiesa Vecchia”, tutto dedicato alla storia, alla cultura e al gusto.

Cuore dei festeggiamenti sarà “Happy 2026 Capodanno in Piazza” in piazza San Nicolò, con special guest Sunny the Boys e DJ Set di J.Nice per una notte di San Silvestro che tornerà ad essere una tra le più gettonate, festose e adrenaliniche della Riviera e il 2 gennaio 2026, il suggestivo “Concerto di Capodanno” della BRG Orchestra, all’insegna delle sonorità intense ed emozionanti che l’originale ensemble di fiati e pianoforte uniti a batteria e basso sa creare.

Tornano anche quest’anno, la preziosa rassegna “Emozioni a Palazzo”, quattro raffinati concerti acustici, rigorosamente dal vivo, davanti al Palazzo Comunale, la rassegna “Note di Natale” con altri suggestivi concerti nelle principali piazze e chiese cittadine e le “Christmas Experience”, tour ed esperienze tra storia, cultura, tradizioni e attività all’aria aperta ed che permetteranno di scoprire ancora più a fondo le peculiarità del nostro territorio attraverso percorsi esperienziali tematici nel centro storico e nel nostro immediato entroterra.

“Anche quest’anno siamo molto contenti di tornare ad offrire alla nostra comunità e agli ospiti un ricco programma di eventi per le festività natalizie. Un palinsesto che torna al gran completo, con la musica e il divertimento in piazza l’ultimo dell’anno che, anche quest’anno raddoppia con il concerto di Capodanno – esordiscono soddisfatti il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo Daniele Rembado – Abbiamo messo massimo impegno per proporre un palinsesto veramente nutrito, adatto a tutte le età, per fare il pieno di emozioni e offrire a tutti l’occasione di trascorrere le festività natalizia con allegria e spensieratezza nella nostra cittadina. Il desiderio che ci ha animato è stato quello di regalare e regalarci festività da vivere insieme giorno dopo giorno, mantenendo vivo il senso profondo di “attesa” e di “rinascita” di questo periodo dell’anno, attraverso la storia, la cultura e le tradizioni che ci caratterizzano e la condivisione della festa, Anche quest’anno abbiamo voluto offrire un’illuminazione artistica suggestiva e il più possibile capillare sul territorio che certamente contribuirà a migliorare l’immagine turistica della nostra cittadina in questo periodo importantissimo per le nostre attività commerciali – aggiungono De Vincenzi, Rembado insieme all’Assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella – Nell’augurare a tutti buone feste, ringraziamo le associazioni di categoria e culturali pietresi per la concreta collaborazione e gli uffici comunali per l’impegno profuso”, concludono De Vincenzi, Rembado e Vaianella.