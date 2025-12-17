Finale, dopo un anno di pausa torna "Stelle per una notte": spettacolo e beneficienza insieme sabato 20 dicembre

Si accende l’inverno finalese col ritorno di un appuntamento ormai iconico che, dopo un anno di pausa, sabato 20 dicembre porterà sul palco dell’Auditorium Destefanis la sua settima edizione.

A partire dalle ore 20:30, il complesso monumentale di Santa Caterina si trasformerà in un prestigioso teatro dove la "finalesità" si mette in gioco per solidarietà, ricalcando il format del celebre varietà televisivo dedicato al ballo con "Stelle per una notte 7", lo show benefico targato Zonta Club Finale Ligure con la regia di Luisa Zanoli.

Sotto la conduzione di Maura Firpo, la serata vedrà alternarsi performance artistiche, ospiti speciali e un’attesa sfida tra volti noti del territorio. I protagonisti di questa edizione, pronti a sfidarsi a colpi di danza, sono il sindaco ed il consigliere finalesi Angelo Berlangieri e Andrea Calcagno, l’assessore di Calice Ligure Enrica Brambilla, Raniero Della Peruta, Cristina Lussana, Federica Monesiglio, Silvia Parodi, Stefania Pozzato e Barbara Vanni.

Ad accompagnarli nel percorso coreografico saranno i maestri Eleonora Cocchi, Maria Pia Fava, Sergio Fiorentini, Luisella Frumento, Gianni Gottardi, Maria Marano, Roberto Martina e Diego Ratto. La valutazione delle esibizioni sarà affidata a una giuria composta da Paola Arras, Lorella Brondo, Anna Chiola, Anna Rosa Fenoglio, Camilla Morotti ed Edo Pampuro, con l’aggiunta del "Premio speciale eleganza" offerto da Le Moustache.

L’evento, arricchito dalle incursioni degli ospiti Riccardo Pampararo, Michela Prestinenzi, Arianna Vallarino e "Il Magico Mondo delle Bolle", prevede un biglietto d’ingresso di 20 euro. Le prevendite sono attive tutti i giorni, dalle 15:00 alle 18:00, presso il Centro elaborazione Paghe in via Torino 32 a Finale Ligure. Il ricavato sarà devoluto in progetti benefici di empowerment femminile che, come di consueto, saranno resi noti durante la serata.

La complessa macchina organizzativa è completata dalla Compagnia di Espressione Corporea di Luisa Zanoli e dal supporto tecnico di Lorenzo Vicino, Francesco Bottaro e Alessandra Piras, tutti uniti per sostenere i progetti dello Zonta Club.