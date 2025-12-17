Footgolf ad Alassio, l’obiettivo è superare i 12.703 euro dell’ultima edizione per l’Airc

"Durante il Footgolf sulla spiaggia nel giorno della Befana il 6 gennaio furono raccolti 12.703,66. Per la prossima edizione, in programma il 6 gennaio 2026 ad Alassio, speriamo di poter super questo record e di continuare ad aiutare la Fondazione Airc".

Lo afferma Marco Dottore, responsabile dell’agenzia Eccoci di Alassio organizzatore dell’evento goliardico e a scopo benefico che si svolge da anni sul litorale della Baia del Sole nei pressi del molo Mario Bestoso.

Lunghissimo, anche per la prossima edizione, l’elenco dei partecipanti. Gli ex calciatori Nello Santin, Claudio Onofri, Nazzareno Canuti, Paolo Monelli, Massimo Carrera, Giuseppe Pallavicini, Stefano Eranio, Enrico Albrigi, Mario Bortolazzi, Diego Fuser, Roberto Cravero, Alessandro Melli, Marco Osio, Beppe Dossena, Fausto Pizzi, Alberto Di Chiara. Le showgirl Simona Tagli e Luana Borgia, l’ex arbitro Angelo Bonfrisco, quindi gli ex ciclisti Claudio Chiappucci e Gianni Bugno. Presenti anche personaggi dello spettacolo/televisione/web Enrico Beruschi, Luca Galtieri, Marco Carena, Gianpiero Perone, Marco Anelli, Mario Zucca, Gianluigi Sarzano, la ricercatrice Airc Irene Caffa, i giocatori Footgolf Milko Capraro, Alessandro Piras e Stefano Puppo con vari giocatori delle rispettive federazioni di footgolf quindi mister Moreno Buccianti della Nazionale Sacerdoti con Fabrizio Maiello e Don Gabriele Corini e il portiere buca jolly Claudio Barbero.

A condurre la giornata saranno Marco Dottore e Rinaldo Agostini. Prevista anche una cena di Gala presso l’Hotel Regina la sera del 5 gennaio sempre a favore della Fondazione Air con l’animazione musicale di Nando Rizzo.