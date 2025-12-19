Rinviata la firma dell’accordo Mercosur, Coldiretti Liguria: "Importante per la tutela dell’agricoltura italiana ed europea"

Il rinvio della firma dell’accordo Mercosur rappresenta un segnale importante a tutela dell’agricoltura italiana ed europea. È quanto afferma Coldiretti Liguria commentando lo stop al patto commerciale con i Paesi sudamericani deciso dopo il Consiglio Ue, anche grazie alla posizione assunta dall’Italia e dalla Francia e alla mobilitazione degli agricoltori a Bruxelles, alla quale Coldiretti ha partecipato con una delegazione nazionale.

“Da tempo Coldiretti denuncia i rischi legati a un accordo che, così com’è, penalizza fortemente le aziende agricole e non garantisce adeguate tutele ai consumatori”, dichiara Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria. “Per una regione come la Liguria, caratterizzata da produzioni di qualità, legate al territorio e a standard elevati, l’ingresso sul mercato di prodotti che non rispettano le stesse regole rappresenterebbe un danno enorme”.

Aggiunge Bruno Rivarossa, Delegato Confederale: “Il rinvio della firma è un primo risultato frutto di un lavoro portato avanti a livello nazionale ed europeo. Ora è fondamentale correggere le criticità dell’accordo, a partire dal principio di reciprocità, rafforzando i controlli e impedendo forme di concorrenza sleale che mettono in difficoltà gli agricoltori europei e creano potenziali rischi per la salute dei cittadini”.

Coldiretti ribadisce inoltre la necessità di una svolta anche sul fronte delle politiche agricole europee: “Serve un cambio di passo sul bilancio post 2028”, concludono Boeri e Rivarossa, “perché l’attuale impostazione continua a penalizzare il settore primario. Non è accettabile aprire ai mercati senza considerare le profonde differenze negli standard produttivi, a partire dall’uso di sostanze vietate da anni in Europa ma ancora diffuse nei Paesi del Mercosur”.