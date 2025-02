Lotta allo spaccio, perquisizioni nel savonese: rinvenuta droga in una pizzeria

Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività info-investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati, fortemente voluta dal Questore di Savona, i poliziotti della Squadra Mobile, con il supporto delle unità cinofile della Polizia Locale di Loano e del personale del RPC Liguria, hanno arrestato un ventiseienne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante l’operazione sono stati controllati diversi soggetti già noti alle forze di polizia, alcuni dei quali con precedenti specifici. Le attività, svolte in varie abitazioni e in una pizzeria di Varazze, hanno portato al sequestro di circa 250 grammi di hashish, materiale per il confezionamento della droga, un coltello a serramanico, un machete e una somma di denaro presumibilmente riconducibile all’attività illecita.

Un uomo di origine straniera è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre altri due soggetti sono stati denunciati. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

In seguito al ritrovamento della droga all’interno della pizzeria, il Questore di Savona ha disposto la sospensione della licenza del locale per trenta giorni, ai sensi dell’articolo 100 TULPS. Tale provvedimento ha una finalità preventiva e un effetto dissuasivo nei confronti di persone ritenute pericolose, indipendentemente da eventuali responsabilità del gestore dell’attività.