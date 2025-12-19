 / Eventi

Eventi | 19 dicembre 2025, 17:13

Ceriale, una speciale esposizione di presepi per celebrare le festività natalizie tra incontro, condivisione e tradizione

L’associazione socio culturale “Ok Ceriale” ha organizzato un’esposizione con la collaborazione di molte famiglie e cittadini

Con lo spirito di un Natale quale momento di incontro, condivisione e tradizione, l’associazione socio culturale “Ok Ceriale” ha organizzato un’esposizione di presepi con l’obiettivo di valorizzare una tradizione amata, rinnovarla nel tempo e tramandarla ai più giovani.

La rappresentazione della nascita di Gesù a Betlemme rappresenta un’occasione speciale per rafforzare il senso di comunità e di aggregazione. 

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione delle famiglie di Ceriale che hanno generosamente messo a disposizione i propri presepi, oltre alla disponibilità del locale di via Indipendenza numero 7. 

“Cittadini, turisti e visitatori sono invitati a partecipare numerosi per vivere insieme lo spirito autentico del Natale” il messaggio rivolto dagli organizzatori. 

L’esposizione è aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:30. 

“Vogliamo ringraziare l'associazione Ok Ceriale che è riuscita, con la collaborazione di molte famiglie cerialesi, a realizzare un'esposizione davvero bella e originale, contribuendo a trasmettere i valori di unione e entusiasmo della nostra comunità” affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale, con delega alle Manifestazioni, Gianbenedetto Calcagno.

Redazione

