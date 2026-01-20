Solana: mining cloud ad alta velocità con bonus di benvenuto di 100 $

Solana si è guadagnata la reputazione di essere una delle reti blockchain più veloci nel settore delle criptovalute. Solana è progettata per essere scalabile ed efficiente, al fine di supportare applicazioni decentralizzate, NFT e progetti DeFi con commissioni di transazione estremamente basse e un throughput elevato. Il suo design basato sulle prestazioni ha attratto sviluppatori, istituzioni e investitori a lungo termine in tutto il mondo.

Nonostante Solana presenti vantaggi tecnici, il suo funzionamento è molto diverso rispetto alle tradizionali criptovalute estraibili.

Perché Solana non può essere sfruttata

Solana non dispone di un sistema Proof-of-Work. Si basa invece su Proof-of-Stake (PoS) e Proof-of-History (PoH), utilizzati per confermare le transazioni e proteggere la rete. La convalida dei blocchi viene eseguita interamente dai validatori, non dai miner.

Di conseguenza, SOL è inaccessibile in quanto non può essere estratto, né tramite mining convenzionale né tramite cloud mining. Tuttavia, i possessori di SOL possono accedere ai profitti derivanti dal mining tramite modelli proxy di cloud mining.

Piattaforme di cloud mining per il mining indiretto

Gli attuali sistemi di cloud mining come Fleet Mining consentono di depositare asset digitali accettati, tra cui SOL. Dopo il deposito, il sistema trasforma automaticamente questi asset in potenza di calcolo, che viene poi utilizzata per il mining di Bitcoin.

Questa progettazione consente ai possessori di SOL di godere della ricompensa del mining senza dover effettuare staking o utilizzare nodi di convalida e hardware.

Il processo gestito da Fleet Mining

Fleet Mining è un'azienda che utilizza il cloud computing basato sull'intelligenza artificiale per gestire la propria infrastruttura di mining professionale. Tutte le attività tecniche, come la gestione dell'hardware, l'alimentazione, il raffreddamento e l'ottimizzazione, sono gestite tramite la piattaforma.

Gli utenti vengono ricompensati quotidianamente dopo aver sottoscritto un contratto di mining. Il sistema mantiene un output stabile, ma consente all'utente di visualizzare i guadagni sul proprio account in modo trasparente.

Vantaggi del Cloud Mining nell'ambito del Fleet Mining

Il Fleet Mining presenta una serie di vantaggi evidenti:

Non sono richiesti gadget o competenze minerarie.

Nessun utente ha bisogno di elettricità e costi di raffreddamento.

Ottimizzazione dell'intelligenza artificiale nel settore minerario.

Guadagni giornalieri automatizzati

Contratti adattabili a diversi budget.

Tali caratteristiche consentono anche a chi non ha mai effettuato questo tipo di mining di avere accesso al cloud mining.

Premi, incentivi e la funzione Uovo Fortunato

Fleet Mining incorpora diversi livelli di incentivi oltre ai profitti derivanti dall'attività mineraria:

Bonus di registrazione: agli utenti registrati vengono dati dai 15 ai 100 $.

Premio di accesso giornaliero: si tratta di un premio di $ 0,60 al giorno per il check-in.

Check-in giornaliero "Uovo fortunato": l'utente ha l'opportunità di aprire un uovo fortunato ogni giorno. Il montepremi comprende bonus in denaro, potenza di hash aggiuntiva e buoni sconto, con la ricompensa più alta fino a 1.000.000 di dollari.

Si tratta di un sistema che prevede un flusso stabile di rendimenti e un sistema di premi interattivo.

Esempio di guadagni

Ecco alcuni esempi di guadagni che possono essere conseguiti tramite vari accordi minerari:

Contratto da 15 $, durata 1 giorno → Guadagno giornaliero di 0,6 $ → Puoi partecipare una volta al giorno. (Piano gratuito, inizio a costo zero.)

Contratto da $ 100, durata 2 giorni → Guadagno giornaliero $ 3 → Totale $ 106

Contratto da $ 1.200, durata 10 giorni → Guadagno giornaliero $ 16,20 → Totale $ 1.362

Contratto da $ 6.000, durata 20 giorni → Guadagno giornaliero $ 96 → Totale $ 7.920

Contratto da $ 30.000, durata 45 giorni → Guadagno giornaliero $ 540 → Totale $ 54.300

L'utente potrà selezionare gli accordi in base ai propri obiettivi finanziari e alla durata della scelta.

Come iniziare a estrarre la flotta

Iniziare è semplice:

Accedi con un indirizzo email.

SOL e altri asset supportati da depositi.

Scegli un accordo di cloud mining.

Ricevi automaticamente una ricompensa ogni giorno.

Il sistema cloud AI di Fleet Mining gestisce tutte le operazioni.

Conclusione

Solana rappresenta la velocità, l'efficienza e l'innovazione della tecnologia blockchain, sebbene non possa essere estratta direttamente. Il cloud mining offrirà ai possessori di SOL un modo per generare reddito basato sul mining, ma senza i relativi problemi tecnici. Utilizzando Fleet Mining, gli utenti hanno l'opportunità di trasformare gli asset depositati in potenza di mining, ricevere ricompense automatiche e usufruire di incentivi bonus e del sistema "fortunato", il tutto in una piattaforma semplificata e facile da usare.

