Caos treni, è ripresa nel pomeriggio la circolazione tra Savona e Pietra Ligure

E’ ripresa alle ore 16.45 la circolazione tra Savona e Pietra Ligure sospesa dalle ore 6.45 per un inconveniente tecnico alla linea di alimentazione elettrica.

Dalle ore 12.10 la circolazione ferroviaria era tornata regolare tra Savona e Cogoleto, tratta anch’essa interessata dal guasto alla linea di alimentazione elettrica.

Circa 45 i tecnici di RFI impegnati dalle prime ore della giornata per ripristinare la piena funzionalità della linea elettrica disalimentata a seguito di un guasto nel nodo di Savona e nella tratta Savona - Finale con danneggiamento della linea che si è esteso a tutta la tratta all’interno della galleria “Caprazoppa” tra Finale e Borgio Verezzi, lunga 1136 metri a semplice binario, rendendo le attività di ripristino particolarmente impegnative e complicate. Entrambi gli eventi sono in corso di approfondimento per esaminarne le cause.

Nel periodo dell’interruzione Trenitalia ha garantito la mobilità con un servizio bus a supporto nelle diverse tratte mentre per i viaggiatori che non hanno potuto usufruire del servizio di trasporto è previsto il rimborso integrale del biglietto.