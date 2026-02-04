 / Eventi

Vado Ligure, alla Casa della Memoria la conferenza "Il fascismo al confine orientale"

Il 7 febbraio con inizio alle 16.30

In occasione della Giornata del Ricordo, sabato 7 febbraio alle 16.30, la Casa della Memoria di Vado Ligure ospiterà la conferenza “Il fascismo al confine orientale”, affidata allo storico Andrea Avalli, docente di italiano e storia e membro del consiglio direttivo di Isrec Savona.

L’incontro intende offrire strumenti storici per comprendere quanto accaduto tra il 1943 e il 1947 in Istria e Dalmazia, un periodo segnato da violenze, occupazioni e profonde fratture politiche e sociali. 

"Al centro dell’intervento, la necessità di andare oltre le strumentalizzazioni ideologiche e ricostruire i fatti nella loro complessità, per leggere con maggiore consapevolezza il presente", commenta la presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure,
Piera Murru. 

Redazione

