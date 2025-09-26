Alluvione in Val Bormida: i privati hanno 30 giorni per segnalare i danni subiti

Dopo l’alluvione del 21 e 22 settembre, la Val Bormida cerca di rialzarsi ancora una volta. Per segnalare i danni subiti, persone fisiche, famiglie, condomini e associazioni senza scopo di lucro devono compilare il Modello D, disponibile online sul sito della Regione Liguria o in copia cartacea presso gli Uffici Tecnici dei comuni interessati.

Il modulo va compilato, firmato e corredato da un documento di identità e da fotografie che documentino i danni. Nel caso dei condomini, occorre allegare anche eventuali deleghe degli amministratori o dei condomini. La segnalazione deve essere inviata entro 30 giorni dall’evento, quindi entro mercoledì 22 ottobre 2025, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del comune di residenza o via e-mail agli indirizzi PEC o ordinari comunicati dai singoli comuni.

Discorso diverso per le attività economiche e produttive: quelle non agricole devono rivolgersi alla Camera di Commercio, mentre le imprese del settore primario, ittiche e acquicole devono contattare la Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario.

La segnalazione serve a rilevare l’entità dei danni e costituisce requisito per l’eventuale accesso a futuri contributi o misure di sostegno, ma non garantisce automaticamente l’erogazione di aiuti. Eventuali provvedimenti contributivi saranno definiti successivamente tramite bandi specifici, a cui potranno partecipare solo coloro che avranno effettuato la segnalazione tramite Modello D.