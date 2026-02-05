Alassio, partito il ciclo “Incontri Salutari… e non solo”: il primo appuntamento sui consigli su truffe agli anziani

Si è svolto questo pomeriggio il primo appuntamento del ciclo “Incontri Salutari... e non solo”, dedicato al benessere e alla prevenzione. Alle 16, nel Centro d’Incontro per la Terza Età “L’Isola che C’è”, in via Robutti 5, si è parlato di “Truffe agli anziani... consigli pratici”. L’incontro è stato condotto dal Lgt. C.S. Andrea Venditto, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alassio, che ha fornito indicazioni concrete per riconoscere e prevenire i principali tentativi di raggiro.

Il ciclo proseguirà lunedì 23 febbraio con l’incontro dal titolo “L’apparato digerente... esofago, stomaco, intestino”, a cura del Dott. Claudio Dodero, reumatologo, che affronterà il tema del benessere digestivo e delle problematiche più comuni legate a questo importante apparato.

La rassegna si concluderà giovedì 19 marzo con “Memoria… istruzioni per l’uso”, incontro guidato dalla Dott.ssa Federica Rapa, psicologa e psicoterapeuta, dedicato al funzionamento della memoria e alle misure per mantenerla attiva nel tempo.

Al termine di ogni incontro sarà offerta ai partecipanti una piacevole e salutare merenda composta secondo le indicazioni fornite dalla dietista Francesca Ravera.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio Loretta Zavaroni afferma: “Con questa nuova edizione di 'Incontri Salutari… e non solo' proseguiamo un percorso importante che si inserisce nell’azione portata avanti dalla nostra Amministrazione Comunale al fianco della comunità. Un’iniziativa che pone un’attenzione particolare alla qualità della vita, alla prevenzione e al benessere della popolazione senior, promuovendo sicurezza e salute attraverso una corretta informazione, grazie al contributo delle forze dell’ordine e di professionisti qualificati, che ringrazio per la disponibilità dimostrata”.

Il ciclo di incontri è promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune.