Ripartono gli incontri alla libreria Ubik di Savona: il primo con il Maestro Geshe Konchog Kyab

Riprendono gli incontri della libreria Ubik di Savona.

Il tema della giustizia, oggi più che mai al centro dell’attualità, sarà il filo conduttore di diversi appuntamenti in programma nelle prossime settimane, che vedranno protagonisti alcuni tra i magistrati più autorevoli che si sono occupati delle più rilevanti inchieste del nostro paese.

L'ex Procuratore Nazionale Antimafia e Presidente del Senato PIETRO GRASSO ci racconterà il Maxiprocesso a Cosa nostra del 1986.

Diversi sono gli ex magistrati che verranno a parlare del Referendum del 22 marzo:

GHERARDO COLOMBO, già Magistrato nelle inchieste su Loggia P2 e Mani Pulite e Vicepresidente della casa editrice Garzanti;

ARMANDO SPATARO già Procuratore della Repubblica di Torino e Procuratore Aggiunto a Milano in inchieste su terrorismo, criminalità organizzata e mafia e già componente del CSM;

ADRIANO SANSA già pretore, Sindaco di Genova e Presidente del Tribunale per i Minori di Genova;

ROBERTO SETTEMBRE già Giudice della Corte di Appello di Genova estensore della sentenza di secondo grado sui fatti della Caserma di Bolzaneto in occasione del G8 del 2001.



Inoltre MAURIZIO PICOZZI già Procuratore ad Acqui, Mondovì e Cuneo, racconterà la vicenda delle dodici bombe di matrice neofascista esplose nel savonese tra il 1974 e il 1975, in qualità di ex magistrato che indagò sui fatti.



Tra gli altri incontri, presentazione dei nuovi romanzi di LUCA BIANCHINI (autore di romanzi di successo come “Dimmi che credi al destino”, “Nessuno come noi” e “Io che amo solo te” da cui sono stati tratti due film), ERICA CASSANO (autrice dell'esordio di successo “La Grande Sete”) e CRISTINA RAVA (autrice delle serie di gialli del Commissario Rebaudengo e del medico legale Ardelia Spinola – data da definire).

Da segnalare l’appuntamento con il Maestro indiano GESHE KONCHOG KYAB. L’incontro dal titolo "Sulla rotta del Dharma. Cosa significa essere felici in un mondo incerto e complesso?" è sabato 7 febbraio alle 18. A cura del Centro Tara Bianca di Genova con il contributo dell’Unione Buddhista Italiana. Il Maestro guiderà una riflessione aperta e accessibile a tutti, ispirata al pensiero del Dalai Lama: una felicità che nasce non dalla fede o dalla dottrina, ma dalla mente calma, dall’empatia e dal rispetto reciproco. Un invito a scoprire come i principi del Buddhismo possano offrire strumenti concreti per vivere con maggiore equilibrio, gentilezza e presenza, nel dialogo con la vita di ogni giorno. Partendo da temi come rabbia, paura e attaccamento, l'incontro offrirà strumenti pratici per sviluppare consapevolezza, compassione ed equilibrio interiore.