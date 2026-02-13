Riforma della giustizia, il 17 febbraio a Borgio Verezzi un incontro pubblico

Si terrà martedì 17 febbraio, alle ore 17, presso la Sala Consigliare del Comune di Borgio Verezzi, un’intervista pubblica al magistrato in pensione Vittorio Frascherelli dal titolo “Quale giustizia in Italia”.

L’incontro, condotto da Luigi Vassallo, sarà dedicato ad approfondire con particolare attenzione il tema del referendum sulla riforma della giustizia.

L’iniziativa è promossa dall’ANPI – sezione Ettore Bocci di Borgio Verezzi – in collaborazione con il Centro Studi Costituzione e Democrazia e il Coordinamento Liguria "Giusto dire No".