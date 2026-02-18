Torna la neve in Val Bormida: il 19 febbraio scatta l'allerta gialla

Allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e di levante (Zone D ed E) dalle 3:00 alle 11:00 di domani, giovedì 19 febbraio.

L’avvicinamento di una perturbazione dalla Francia porta dalla serata di oggi un rapido peggioramento del tempo sulla Liguria. Previste precipitazioni nella notte e al primo mattino, soprattutto sul centro-levante (zone B, C ed E), con rinforzo dei venti.

In tarda serata piogge e locali rovesci sul centro-levante. Venti meridionali fino a 40-50 km/h in intensificazione nella notte. Mare molto mosso per onda di libeccio Domani fino al primo mattino piogge diffuse e rovesci moderati su BCE, con possibili cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti su BCE.

Quota neve in brusco calo su D ed E fino a fondovalle (Valle Stura, Valle Bormida, Valle Scrivia) con possibile interessamento delle autostrade A26, A7 e A6. Spolverate fino a 300-400 m sull’interno della zona B. Venti di burrasca (60-70 km/h) da nord su AB, forti meridionali su C. Mare in aumento fino ad agitato con mareggiate dalla sera.

Possibili disagi alla viabilità sui fondovalle e sui tratti autostradali delle zone D ed E. Non si escludono allagamenti localizzati, piccoli smottamenti e danni puntuali legati alle raffiche di vento.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.