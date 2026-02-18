Albenga si prepara a celebrare Sant'Eulalia: il 21 e 22 febbraio nel centro storico

Albenga si prepara a celebrare Santa Eulalia con due giornate, dedicate alla storia, alla fede e alla tradizione, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 nel cuore del centro storico ingauno, in concomitanza con il Carnevale di Albenga.

Per il quarto anno consecutivo, l’Associazione Santa Eulalia di Albenga, gruppo di rievocazione storica che opera nel quadrante sud-ovest entro le mura cittadine, commemora la giovane martire spagnola di Mérida, vissuta agli inizi del IV secolo e morta a soli dodici anni. Figura di profondo valore simbolico, Santa Eulalia incarna i temi del coraggio, della resilienza e della fede, valori che hanno dato il nome all’omonimo quartiere di Albenga.

Il legame tra Santa Eulalia e la città affonda le proprie radici nel periodo in cui la sua famiglia soggiornò ad Albenga, contribuendo a un forte rinnovamento religioso. In segno di questa memoria, la città le dedicò prima un vicolo e successivamente l’intero quartiere.

Su questi valori si fonda l’attività dell’Associazione Santa Eulalia, che riunisce giovani e meno giovani con l’obiettivo di mantenere viva la storicità e la convivialità, elementi centrali anche del Palio Storico di Albenga, manifestazione che anima la città da oltre quindici anni nel mese di luglio.

Durante la due giorni di festa, il pubblico potrà partecipare a numerose attività ludiche e didattiche: dal tradizionale “Pozzo di Santa Eulalia”, pesca di beneficenza di Carnevale, ai giochi storici di abilità per bambini in collaborazione con il Quartiere San Giovanni, passando per truccabimbi, banco didattico dedicato alla tintura e tessitura delle fibre e uno stand gastronomico con specialità tipiche del periodo carnevalesco.

Nel pomeriggio, spazio alla musica con l’esibizione degli aspiranti e giovani cantanti della scuola Vox Art di Davide Comentale.

Domenica 22 febbraio saranno protagonisti anche gli armigeri della Compagnia dei Merli d’Acciaio, che si esibiranno in combattimenti con spade e armature medievali, offrendo al pubblico autentici duelli storici. Sarà inoltre possibile visitare il loro banco di sartoria storica con abiti ispirati al XIII secolo.

«L’Associazione Santa Eulalia desidera ringraziare il Quartiere San Siro per la partecipazione con il banco del cuoio, delle cinture e delle lanterne, offrendo al pubblico un ulteriore approfondimento sulle arti e i mestieri medievali e rafforzando lo spirito di condivisione e collaborazione che anima il Palio Storico di Albenga», afferma il presidente dell’Associazione Santa Eulalia Giuseppe Barreca.

Sempre domenica, alle ore 15, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga (via Roma 73), si terrà la conferenza dal titolo “Il sacco e la porpora. La vita religiosa nel Duecento ingauno tra ascesi francescana e gerarchia della Chiesa”, con gli interventi della dottoressa Sara Paci Piccolo, storica dell’arte e del costume, e del professor Nicolò Staricco, responsabile alla storicità del Palio Storico di Albenga.

La manifestazione si concluderà nel tardo pomeriggio con il corteo degli abiti storici del Quartiere Santa Eulalia, accompagnato dal gruppo di tamburi “I Timbri Scuri”, seguito alle ore 18 dalla Santa Messa presso la Cattedrale di San Michele e dalla benedizione finale all’edicola sacra dedicata a Santa Eulalia nell’omonimo vicolo.

L’evento è organizzato da Associazione Rievocatori Ingauni e Quartiere Sant’Eulalia, con il patrocinio del Comune di Albenga, in collaborazione con il Quartiere San Siro, la Compagnia dei Merli d’Acciaio e Vox Art. Media partner: Mway Communication & Events.

Programma ufficiale

Piazza IV Novembre – Centro storico di Albenga

In concomitanza con il Carnevale di Albenga

Sabato 21 febbraio

Dalle ore 14.30, in Piazza IV Novembre, apertura degli stand e delle attività: Pozzo di Santa Eulalia (pesca di beneficenza di Carnevale dedicata ai più piccoli), giochi storici di abilità in collaborazione con il Quartiere San Giovanni, truccabimbi con la maga Pam, stand gastronomico con panfritto dolce e salato, frittelle di mele, waffle con Nutella e panna, zucchero filato, chiacchiere, vin brulé e cioccolata calda (anche con panna), tesseramento al Quartiere Santa Eulalia con rinnovi e nuove iscrizioni.

Domenica 22 febbraio

Dalle ore 10, in Piazza IV Novembre, apertura degli stand e delle attività: Pozzo di Santa Eulalia (lotteria di Carnevale), giochi storici per bambini, banco didattico della tintura e tessitura a cura di FJRA, truccabimbi con la maga Pam, stand gastronomico con le specialità del sabato, tesseramento al Quartiere Santa Eulalia. Nel corso della giornata: duelli medievali degli armigeri della Compagnia dei Merli d’Acciaio (ore 16.30 esibizione di spada), banco di sartoria medievale con abiti del XIII secolo, banco del cuoio, cinture e lanterne a cura del Quartiere San Siro, esibizione della scuola di canto Vox Art (ore 15).

Alle ore 15, all’Auditorium San Carlo (via Roma 73), conferenza storica “Il sacco e la porpora. La vita religiosa nel Duecento ingauno tra ascesi francescana e gerarchia della Chiesa” con Sara Paci Piccolo e Nicolò Staricco.

Alle ore 17.30, nel centro storico, corteo storico del Quartiere Santa Eulalia con abiti del XIII secolo accompagnato dal gruppo tamburi I Timbri Scuri.

Alle ore 18, alla Cattedrale di San Michele, Santa Messa e a seguire benedizione dell’edicola sacra di Santa Eulalia nell’omonimo vicolo.