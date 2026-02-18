Nel Complesso della Cattedrale incontri per gli studenti in Formazione scuola lavoro

Nei martedì 24 febbraio e 3 marzo dalle ore 15 alle 17 nella sala multimediale del Complesso Museale della Cattedrale (accesso dal cancello del chiostro di piazza del Duomo) si terranno gli incontri di formazione per gli studenti delle scuole superiori che partecipano alle attività di Formazione Scuola Lavoro.

Si tratta di due momenti finalizzati ad introdurre e accogliere i giovani interessati all’accompagnamento turistico e all’animazione didattica museale e permettere loro di acquisire una conoscenza di base sul patrimonio del complesso, sulle elementari modalità di relazione con i visitatori, dai giovanissimi agli adulti, nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'iniziativa è organizzata dal gruppo Servizi Educativi del complesso museale, insieme al Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli.



