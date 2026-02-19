Tiziana Tardito alla Biennale di Sondrio: "Il Potere e l’Inganno" in mostra al Castello Masegra

La pittrice valbormidese Tiziana Tardito sarà protagonista della prossima Biennale di Sondrio, in programma al Castello Masegra. L’inaugurazione è prevista per il 28 febbraio alle ore 16.

Tardito esporrà l’opera “Il Potere e l’Inganno”, un olio su tela di 100x120 cm realizzato nel 2022, vincitrice del Premio Giotto 2025. L’artista, fondatrice della corrente artistica del Realismo Emozionale, propone una riflessione sulle dinamiche del potere: il toro rappresenta l’autorità silente e inavvicinabile, mentre il Jolly incarna la beffa verso chi si illude di dominarla.

Con pennellate intense e simbolismi profondi, Tardito mette in luce come avidità e indifferenza abbiano offuscato nei secoli la storia e la cultura dei popoli, invitando lo spettatore a riflettere sul ruolo dell’individuo nella società.