Attualità | 24 febbraio 2026, 10:01

Altare, iniziati i lavori nell’area picnic in località Lipiani danneggiata dall'alluvione

Gli interventi prevedono la rimozione dei detriti, l’installazione di un cordolo preventivo per aumentare la sicurezza e la sostituzione delle attrezzature

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area picnic in località Lipiani, duramente colpita dall’alluvione.

“Gli interventi comprendono la rimozione dei detriti, la realizzazione di un nuovo cordolo a scopo preventivo per garantire maggiore sicurezza in un’area particolarmente esposta al rischio di alluvioni, e la sostituzione delle attrezzature danneggiate. L’impianto elettrico è già stato ripristinato”, spiegano dall’amministrazione comunale.

L’opera, finanziata con 70mila euro dall’assicurazione e 20mila euro dal Comune, permetterà di rendere l’area più sicura, fruibile e moderna. L’obiettivo è restituire questo spazio alla cittadinanza e alle associazioni.

“Si tratta di un passo concreto per tornare a vivere uno spazio fondamentale per la comunità – aggiungono – Continueremo a renderlo accogliente e pronto ad ospitare attività, eventi e momenti di aggregazione”.

Graziano De Valle

