Rilancio green ad Altare: sentieri e area picnic in località Lipiani pronti al restauro

Altare si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con sentieri e aree verdi rinnovati. Grazie al bando regionale per la manutenzione della rete sentieristica ligure, presto prenderanno il via i lavori di ripristino sull’Alta Via dei Monti Liguri, nei tratti di Forte Baraccone, dove il maltempo ha cancellato un tratto di camminamento, e del Fontanino dei Soldati.

Un intervento significativo interesserà anche l’area picnic di Lipiani, pesantemente danneggiata dall’alluvione. Grazie a 70 mila euro riconosciuti dall’assicurazione e a un cofinanziamento comunale di 20 mila euro, lo spazio sarà completamente riqualificato e reso più fruibile.

"Tutto è pensato per restituire ai cittadini e ai visitatori un paese immerso nella natura e pronto ad accoglierli in sicurezza", spiegano dall’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di questi lavori per valorizzare il territorio e promuovere il turismo all’aria aperta.