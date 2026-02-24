Olimpiadi Milano-Cortina, l'Unione Europea celebra i Giochi Olimpici: "Lo spirito di unità continui a brillare"

Dal 6 al 22 febbraio 2026 l’Italia ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, un evento globale che ha raggiunto oltre 600 milioni di spettatori in tutto il mondo, offrendo una straordinaria vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per i valori condivisi che uniscono l’Unione europea.

In occasione della cerimonia di apertura e di chiusura dei Giochi, la Commissione europea ha ribadito il proprio sostegno allo spirito olimpico e ai principi che esso rappresenta: eccellenza, rispetto e amicizia. Questi ideali sono pienamente in linea con i valori fondamentali dell’Unione europea, quali libertà, pace, diversità, inclusione e unità. In un contesto internazionale complesso, questi Giochi hanno rappresentato un importante messaggio di comunità, solidarietà e coesione, ricordando che nessuno deve essere lasciato indietro.

«Con la chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno contribuito al loro successo. Questi Giochi hanno messo in luce e dato riconoscimento a livello globale a un’eccellenza sportiva straordinaria, alla disciplina e al rispetto. Valori che lo sport incarna in Europa e nel mondo” - ha dichiarato la Commissione europea sul suo profilo Instagram - L’Europa è orgogliosa di aver ospitato questa celebrazione globale del talento, della tenacia e dello spirito di squadra. La fiamma si è spenta, ma lo spirito di unità continua a brillare in tutta Europa e oltre».

Nel corso delle Olimpiadi, la Commissione europea ha promosso la visibilità dell’Unione europea e delle opportunità offerte ai cittadini, in particolare ai giovani, attraverso iniziative legate allo sport, all’istruzione, alla partecipazione e alle competenze. La Rappresentanza della Commissione europea a Milano ha inoltre organizzato una serie di attività dedicate al legame tra sport, valori e politiche europee, con anche la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea.

La bandiera europea e l’inno alla gioia, i simboli più riconoscibili dell’Europa nel mondo, hanno accompagnato la cerimonia di apertura e chiusura dei Giochi, rappresentando l’identità e l’unità del continente. Con la sua partecipazione a queste iniziative, l’Unione europea ha rinnovato il proprio impegno a sostenere lo sport come strumento di inclusione sociale, dialogo e cooperazione internazionale, continuando a promuovere i valori che uniscono i cittadini europei.