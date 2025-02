Forza Italia si prepara al congresso provinciale e celebra il passaggio da 9 a 570 iscritti in un anno (FOTO e VIDEO)

Un congresso provinciale, in programma domenica mattina dalle 9.30 alle 13.00 circa, nei locali di Sala Nassiriya nel Palazzo Provinciale, che torna dopo anni di assenza e con un partito che è cresciuto rinsaldando il legame con il territorio. I rappresentanti di Forza Italia si riuniranno per eleggere il nuovo segretario, forte del gran numero di nuovi iscritti raggiunti nell'ultimo anno sulla provincia.

Il congresso è stato presentato questa mattina a Savona con il segretario provinciale di FI Luigi Pignocca, il segretario cittadino FI di Savona Luciano Stazi, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, i coordinatori delle Valli Ingaune Roberto de Andreis e dell'Alta Valbormida Daniele Galliano.

"Domenica 2 marzo ci sarà il congresso provinciale – ha spiegato Luigi Pignocca - per noi molto importante perché dopo molti anni che non si svolgeva più in provincia di Savona torniamo a radunare quello che è il partito più importante dei moderati. è stato un lavoro che ha visto coinvolta la nostra struttura in questo anno e ha portato a 570 iscritti che vanno dagli amministratori a molte persone che hanno sentito la voglia e la necessità di fare parte di questo progetto. Un progetto importante e di cui sono molti orgoglioso e che permetterà di avere il nuovo segretario".

Le elezioni amministrative a Savona nel 2026 e quelle del presidente della Provincia l'anno successivo sono tra gli appuntamenti ai quali guarda Forza Italia che non intenderebbe rinunciare al proprio ruolo. Nel primo caso la discussione all'interno del partito si è già aperta. "Saranno sicuramente le partite più importanti che ci vedranno coinvolti perché Forza Italia dovrà recitare un ruolo fondamentale in queste due partite. Ne stiamo incominciando a parlare, ne parleremo con gli alleati, quelli tradizionali di sempre, ma con una nostra forte identità".

“Siamo partiti da nove iscritti – ha proseguito Pignocca - e siamo arrivati a 570. Secondo me gli italiani sono una grande forza moderata, amano stare nel centrodestra ma magari non si riconoscono in altre realtà più estreme e la forza moderata e propulsiva del centrodestra è sempre stata Forza Italia”.

E' prematuro dire se il candidato del centrodestra alle amministrative di Savona sarà una figura politica o un civico, anche se, come spiega Pignocca, quest'ultima è sarebbe la direzione verso la quale sarebbero orientate sempre più forze politiche.

“E' ancora presto per poterlo dire – conclude - ma ultimamente si va sempre verso i civici. Credo un po' di più in nella connotazione politica delle persone, ma bisognerà considerare tutte le anime del centrodestra e con loro si troverà la persona migliore".

Verranno eletti, oltre al Segretario provinciale, venti fra Commissari provinciali e Segretari cittadini, che copriranno interamente il territorio della provincia di Savona, che risulterà divisa in venti distretti.

Ogni distretto avrà un Segretario o un Commissario.

Alassio - Vittorio Semini (territorio: Alassio, Laigueglia)

Albenga - Simone Dentella (territorio: Albenga)

Le Albissole - Marta Ghigliazza (territorio: Albisola Superiore, Albissola Marina, Stella)

Carcare - Mauro Parodi (territorio: Altare, Carcare)

Andora & Val Merula - Franco Petrini (territorio: Andora, Stellanello, Testico)

Valli Ingaune - Roberto De Andreis (territorio: Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Nasino, Onzo, Ortovero, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello)

Toirano & Val Varatella - Andrea Lazzarin (territorio: Balestrino, Toirano)

Alta Val Bormida - Daniele Galliano (territorio: Bardineto, Bormida, Calizzano, Cosseria, Mallare, Massimino, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio)

Vado Quiliano - Alice Bianchini (territorio: Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano)

Borghetto - Bruno Angelucci (territorio: Borghetto)

Val Maremola - Cinzia Vaianella (territorio: Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo)

Loano-Boissano - Giovanni Battista Cepollina (territorio: Boissano, Loano)

Cairo Montenotte - Alberto Bonifacino (territorio: Cairo Montenotte, Dego, Piana Crixia)

Finale e Val Pora - Sara Badano (territorio: Calice Ligure, Finale Ligure, Orco Feglino, Rialto)

Celle Varazze - Giacomo Robello (territorio: Celle Ligure, Varazze)

Cengio e Millesimo - Filippo Papa (territorio: Cengio, Millesimo, Roccavignale)

Ceriale - Marzia Fazio (territorio: Ceriale)

Spotorno Noli - Valeria Calcagno (territorio: Spotorno, Noli, Vezzi Portio)

Savona - Luciano Stazi (territorio: Savona)

Valle Erro e Valle Orba - Danilo Buscaglia (territorio: Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Urbe).