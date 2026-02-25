 / Eventi

Savona, i "Pomeriggi della Mozart" ospitano le storie musicali di fate del Trio Eccedente

L’appuntamento è fissato per il 27 febbraio alle 17.30, nella Sala Stella Maris

Tornano gli appuntamenti de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall’Associazione Mozart Savona.

In programma, presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona (zona porto) venerdì 27 febbraio alle 17,30, il programma “Fairy tales” del Trio Eccedente composto da Luca Sciri (clarinetto), Luca Soi (viola) e Anita Frumento (pianoforte).

In programma musiche di Mozart, Schumann e Nino Rota.

Il pomeriggio è ad ingresso libero. L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

