Bardineto mette in vendita immobili e terreni ricevuti in donazione

Il Consiglio comunale di Bardineto ha dato il via libera alla perizia di stima e alla conseguente alienazione di una serie di immobili e terreni acquisiti lo scorso anno tramite donazione. La decisione rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio comunale e di incremento delle entrate, con l’obiettivo di alleggerire l’ente da onerose spese di manutenzione.

La donazione, giunta nelle disponibilità dell’amministrazione comunale nel 2025, comprende una pluralità di beni distribuiti non solo nel territorio di Bardineto, ma anche nei confinanti comuni di Calizzano e Toirano. Tra questi figurano appartamenti, autorimesse, vaste estensioni di boschi, aree agricole e castagneti.

Tra i lotti che saranno messi a bando di vendita figura un ampio appartamento di 93 metri quadri con garage di 33 mq, ubicato a Bardineto e valutato 60.000 euro, e un altro alloggio di 69 mq con annesso garage di 20 mq, stimato 48.000 euro, sempre nel Comune valligiano. Sul mercato entreranno anche vaste aree di terreno: un lotto di circa 76.000 mq, valutato 13.843 euro, e due ulteriori superfici di 3.800 mq e 40.700 mq, rispettivamente stimate 500 euro e 13.596 euro. I bandi per la vendita saranno pubblicati nelle prossime settimane, con procedure trasparenti e aperte a privati, imprese e potenziali investitori.

Non tutti i terreni acquisiti saranno però alienati. Rimarranno di proprietà comunale alcune aree ritenute strategiche per lo sviluppo e la gestione del territorio. Tra queste figurano i terreni edificabili situati nel centro del capoluogo, in località Frascheri, destinati a possibili interventi futuri, e appezzamenti agricoli nelle località Rio Secco e Giogo di Toirano, adiacenti alla viabilità comunale e provinciale.

È stata inoltre confermata la permanenza nel patrimonio comunale di alcuni mappali boschivi, situati nelle località Gambero e Peirora. Queste aree, contigue ad altri lotti boschivi già di proprietà dell’Ente, potranno essere integrate in modo efficace nella gestione forestale comunale, da sempre parte integrante delle attività dell’Amministrazione. Allo stesso modo, i mappali ubicati a Pian della Chiesa, anch’essi confinanti con altri terreni comunali, resteranno di proprietà della collettività, garantendo un utilizzo più razionale delle risorse e la coerenza della pianificazione territoriale.