Savona festeggia i 100 anni di Caterina Bonavia, mamma del consigliere comunale Carlo Frumento

Ha compiuto cent’anni Caterina Bonavia, nata il 25 febbraio 1926 a Imperia, nella frazione di Poggi, savonese d’adozione dal 1946 e mamma del consigliere comunale Carlo Frumento.

Un traguardo importante, festeggiato con l’affetto di famiglia e amici e la visita del sindaco Marco Russo, che ha voluto portarle personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera città, rendendo omaggio a una donna che rappresenta una preziosa testimonianza vivente del Novecento.

Nel 1946 Caterina ha sposato Angelo Frumento e dal matromonio è nato il figlio Carlo. Da allora Savona è diventata la sua città. Nella vita ha fatto la casalinga, dedicandosi completamente alla famiglia, con quella forza silenziosa e determinata che ha caratterizzato tante donne della sua generazione.

La sua esistenza, però, non è stata priva di prove dolorose. Rimasta orfana di padre a soli quattro anni, ha dvuto affrontare, giovanissima ,anche uno dei periodi più tristi per la nostra storia. A 17 anni ha subito undici giorni di carcerazione nelle mani delle SS tedesche. Un’esperienza durissima, che avrebbe segnato chiunque, ma che non ha spezzato il suo spirito.