Cane senza microchip trovato a San Bartolomeo del Bosco: è il secondo caso in una settimana a Savona

Ancora un cane trovato vagante e senza microchip: a lanciare l’allarme, il Canile di Savona.
“Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio un esemplare maschio di circa due anni, simil incrocio pastore maremmano, è stato recuperato in località San Bartolomeo del Bosco, a Savona”.
L’animale, in buone condizioni, non aveva alcun sistema di identificazione. Non si tratterebbe però di un caso isolato: nella stessa zona, infatti, in passato sono già stati ritrovati cani con caratteristiche simili. Un elemento che fa ipotizzare la presenza di cucciolate indesiderate, forse riconducibili a una femmina non sterilizzata.
Si tratta del secondo ritrovamento in città nel giro di pochi giorni: il 17 febbraio un altro cane era stato recuperato in zona stazione ferroviaria.
Dal canile invitano chiunque riconoscesse l’animale o fosse in grado di risalire al proprietario a mettersi in contatto ai numeri 019 264716 oppure 327 5892908.