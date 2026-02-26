Lo sport in Liguria? Non è solo calcio

Sì, certo, la storia del pallone che rotola porta alla mente i successi del Genoa e della Sampdoria. Tuttavia, non è solo il derby della Lanterna ad accendere la sfida tra i calciofili regionali. Ma la passione a queste latitudini non è solo la calcio domenicale: sono tante le discipline presenti sul territorio e gli iscritti. Praticare sport è bello perché ci si mette in discussione e si evidenzia come benessere fisico ma anche mentale.

Il calcio dilettantistico in Liguria è seguitissimo

Sono tantissime le sfide che ogni domenica si susseguono sui campi dilettantistici della Liguria. Dalla Prima Categoria fino alla Serie D le squadre animano i rispettivi campionati con grande passione, impegno, attaccamento. Una manna per i tantissimi sostenitori che si lasciano conquistare dalle gesta dei campi che spesso sono di periferia. Di certo molti di questi campionati sono anche attenzionati da un pubblico e osservatori più ampi. Prendiamo ad esempio il girone A della Serie D in cui è battaglia vera per vincere e per non retrocedere, in cui vivono derby accesissimi come Sanremese-Imperia e in cui i bookmaker propongono quote interessanti proprio come le Serie maggiori. Tra i tanti il codice Bonus di Bet365 permetterà di entrare su uno dei portali più famosi e scommettere.

Nelle categorie inferiori il calcio è ancora passione, sudore, impegno

Possibile che un calcio non professionistico possa attirare così attenzioni? La risposta è sì proprio per l’amore e la passione che viene messa in campo. Bene intesi, è un grande lavoro che svolgono anche le società che spesso devono fa fronte a spese importanti e che devono impostare un lavoro programmato proprio per dare ossigeno alla squadra di riferimento. Spesso e volentieri tenere in piedi una squadra significa mantenere una storia, una tradizione, un attaccamento di una città o anche di un’intera regione. La Liguria sotto questo punto di vista si fa sentire come presenza domenicale sugli spalti, come numero di squadre nei rispettivi campionati.

Lo sport è passione e competizione ma anche incontro, confronto e valori

Ma non si vive di solo calcio e questo vale anche per la nostra regione. Qui lo sport è inteso a 360’ gradi sono davvero molte le discipline che ad ogni livello vengono intraprese. Una vera e propria passione che unisce l’aspetto prettamente sportivo con quello culturale. Sì, la cultura di vivere lo sport come incontro, confronto, stare insieme con una sana competizione che porta a vedere l’altro come un avversario e mai come un nemico. Abbiamo vissuti i giorni delle Olimpiadi Invernali, la testimonianza di come ogni singola disciplina (invernale o anche estiva) possa rappresentare un veicolo importante per incarnare i valori alti dello sport.

Liguria regione Europea dello Sport

Il legame tra la Liguria e lo sport è forte. Gli ultimi anni in questo senso hanno insignito la nostra Regione e la città di Genova come simbolo sportivo. Genova Capitale Europea dello Sport nel 2024 e Liguria Regione Europea dello Sport 2025 hanno valorizzato la pratica sportiva in tutto il territorio: diversi campionati, specifici eventi a livello locale e internazionale con l’obiettivo sì della sana competizione ma anche allargando le tematiche al turismo, la socialità, l’inclusione, e la salute che deriva dal praticare lo sport. Ecco che quindi lo Sport si presente come un volano fondamentale sotto diversi punti di vista.

Benefici per il corpo e per la mente, lo sport un benessere totale

Di certo lo sport non è solo un benessere per il nostro fisico. Certamente sono tantissime le persone che praticano le diverse discipline per non cedere all’avanzamento dell’età, per mantenersi in forma, per donare al corpo sempre stimoli di mantenimento. Lo sport è anche benessere mentale, rigenerarsi, stare a stretto contatto con sé stessi, cosa che durante le nostre giornate ormai troppo frenetiche non riusciamo a fare più. Sport nelle palestre, sport all’aria aperta: una corsa tra i boschi, nei posti dedicati in città nelle palestre più attrezzate. Ogni momento è buono per unire corpo e testa, per uscire dalla routine di ogni giorno.

Una Regione con tantissime discipline scelte

La Liguria e lo Sport, ne abbiamo già parlato in precedenza. Senza ombra di dubbio la nostra Regione segue un trend che si manifesta a livello nazionale. Non c'è solo il calcio insomma. L’Italia sportiva è molto di più. La Pallavolo, il basket, il tennis (l’ascesa di Sinner ha dato negli ultimi anni una spinta decisiva ai vecchi e nuovi innamorati della racchetta), il nuoto, il golf, l’amore per la Ferrari simbolo della Formula Uno e tanto altro. Lo sport made in Italy dà l’esempio, le nostre città vedono un crescente desiderio di scegliere la disciplina preferita. Voi che leggete questo articolo praticate sport? Quale beneficio riuscite a trarre dalle tante possibilità che offre lo sport sul nostro territorio?













