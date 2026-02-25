Baykar-Piaggio Aerospace, incontro a Villanova d'Albenga: sindacati e management a confronto su budget e piano industriale

Si svolgerà questa mattina alle 10 nello stabilimento di Villanova d’Albenga, l’incontro tra sindacati a management di Baykar Piaggio Aerospace.

“In assenza di budget e piano industriale approvato, avrebbe avuto poco senso vedersi – afferma il segretario Fiom Cgil Cristiano Ghiglia -. Pare però che il budget sia stato approvato. Con l’auspicio che ci venga illustrato nel dettaglio, quindi l’incontro si farà per capire, capitolo per capitolo, lo stato d’essere della contrattazione di secondo livello e come si svilupperà il piano industriale, reparto per reparto”.

L’incontro era stato sollecitato dai sindacati proprio per comprendere il budget per le attività dei prossimi tre anni, anche se resterebbe la necessità di un confronto anche con la proprietà, già richiesto ma non ancora programmato.

I sindacati, infatti, avevano sottolineato lo stallo nel confronto con la proprietà, ferma – secondo il segretario Fim Cisl Liguria Christian Venzano – alle linee guida del piano industriale presentate sette mesi prima al Ministero e mai dettagliate come promesso entro dicembre 2025. Per questo hanno chiesto di vedere anche la proprietà, per chiarire tempi e modalità degli investimenti nei siti di Genova e Villanova d’Albenga. Sulla stessa linea il segretario Fiom Cgil Cristiano Ghiglia, che ha sollecitato un’attenzione ministeriale sugli impegni economici iniziali: le sinergie con Leonardo sono positive, ma probabilmente non sufficienti a garantire l’intero piano.