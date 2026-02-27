Savona e Assonautica in lutto: è scomparso Mauro Moncada

Savona e Assonautica piangono la scomparsa di Mauro Moncada.
Storico membro, direttore e rappresentante dei soci ordinari dell'associazione savonese, aveva 75 anni.
Per anni ragioniere commercialista, arrivata la pensione si era dedicato animo e corpo alla sezione di Savona di Assonautica.
Grande appassionato di pesca e di ciclismo, tifoso del Milan, lascia la moglie Marta, la sorella Serafina e tutti i parenti.
Il rosario sarà recitato questa sera alle 18.30 nelle camere ardenti dell'ospedale San Paolo.
Il funerale verrà celebrato sabato 28 febbraio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Luceto.
La famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma offerte alla Croce Verde di Albisola.