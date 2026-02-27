“Cambiare energia per cambiare il mondo”: a Varazze il confronto con Gianluca Ruggieri

Domenica 1° marzo alle ore 16, al Convento San Giacomo in Latronorio dei Frati Minori dell’omonima località a Varazze è in programma l’incontro dal titolo “Cambiare energia per cambiare il mondo”, che vedrà come ospite Gianluca Ruggieri, presidente della cooperativa È Nostra e autore del volume “Le energie del mondo. Fossile, nucleare, rinnovabile: quello che dobbiamo sapere”, pubblicato da Laterza.

L’appuntamento rientra nel ciclo “Attraversa-menti” ed è promosso dalla Comunità Laudato sì, dalla Rete Radiè Resh e dai gruppi di acquisto solidale Gasper di Varazze e GASSA di Savona, con il patrocinio della Città di Varazze. Gli organizzatori sottolineano come l’incontro rappresenti “un’occasione preziosa per approfondire domande e questioni su un aspetto fondamentale della transizione ecologica”.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email varazze@fratiminori.it.

Gianluca Ruggieri è ricercatore di fisica tecnica ambientale all’Università dell’Insubria, dove si occupa di sostenibilità energetica, democrazia energetica e transizione ecologica. Svolge anche attività di divulgazione scientifica e cura la trasmissione “Il giusto clima” su Radio Popolare, dedicata ai temi dell’energia, dei cambiamenti climatici e della giustizia ambientale. Collabora inoltre con testate come Altreconomia, approfondendo argomenti legati all’economia circolare, al consumo responsabile e al ruolo delle comunità energetiche nel percorso di transizione ecologica.