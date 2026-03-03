Sp 36, riaperto a doppio senso il ponte di Bragno con limiti per i mezzi pesanti

È tornato percorribile a doppio senso di marcia il ponte lungo la Sp 36 Bragno‑Ferrania, dopo le limitazioni al transito che avevano caratterizzato le ultime settimane. La misura è entrata ufficialmente in vigore lo scorso 23 febbraio, come comunicato dalla Provincia.

La riapertura completa della carreggiata arriva al termine di un articolato ciclo di ispezioni e verifiche strutturali sui ponti di competenza provinciale, effettuate secondo le recenti normative nazionali sulla sicurezza infrastrutturale. In particolare, i controlli sono stati condotti nel rispetto delle disposizioni delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti.

Per garantire la sicurezza degli utenti e gestire l’incremento del transito dei mezzi pesanti, la Provincia ha stabilito che il ponte possa essere percorso con un limite di carico di 44 tonnellate e che i mezzi pesanti mantengano una distanza minima longitudinale di 20 metri durante l’attraversamento.