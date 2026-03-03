Cosseria, una serata tra musica e parole contro la violenza sulle donne

Sabato 7 marzo, alle ore 20:30, il salone ristorante della pro loco di Cosseria ospiterà un evento speciale dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, organizzato dal Comune e dalle associazioni locali.

La serata sarà scandita da interventi autorevoli e momenti artistici. L’assistente sociale Antonella Caruso e la psicologa Monica Dotta porteranno la loro esperienza sul tema, affrontando i diversi aspetti della violenza di genere e l’importanza del supporto alle vittime.

Spazio anche alla cultura e alla lettura: le insegnanti del territorio presenteranno alcuni brani del libro valbormidese La Cauzagna, mentre l’attrice Chiara Delfino interpreterà un dialogo tratto dalle opere di Paola Cortellesi, dando voce a storie che vogliono sensibilizzare e informare.

La serata sarà arricchita dalla musica: la violinista Svetlana e i cori del territorio, il Coro Cengese Generazione di Fenomeni e le voci femminili del Coro Lirico Claudio Monteverdi, offriranno performance che accompagneranno i momenti di lettura e dialogo.

Non mancheranno iniziative solidali: l’associazione Mani di Fate proporrà souvenir creati per l’occasione, mentre la pro loco curerà il rinfresco finale. L’ingresso sarà a offerta libera, e l’intero ricavato sarà devoluto a Telefono Donna di Savona, per sostenere le attività del centro antiviolenza.