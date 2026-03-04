Droga, materiale da spaccio e 40kg di esplosivi: arrestato operaio 30enne

Proseguono le attività investigative antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, un impegno che va ben oltre i servizi visibili sulle strade e che, giorno dopo giorno, trasforma intuizioni e segnalazioni in indizi, e gli indizi in prove concrete. Proprio questo operato “dietro le quinte” ha portato, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte all’arresto di un insospettabile incensurato della Val Bormida, trovato in possesso di sostanze stupefacenti, materiale per lo spaccio e persino esplosivi.

L’intervento dei militari è avvenuto alcuni giorni fa, quando il Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa – della Compagnia di Cairo Montenotte, con il supporto della Stazione Carabinieri di Carcare, ha dato esecuzione a una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, un operaio trentenne monitorato ormai da settimane e fino a quel momento privo di precedenti penali, i carabinieri hanno rinvenuto circa 350 grammi di hashish, 45 grammi di cocaina – in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione – e ulteriori 35 grammi di MDMA. Quest’ultima, una droga sintetica particolarmente diffusa nei contesti dello “sballo”, può avere gravi conseguenze per la salute, soprattutto quando di dubbia provenienza e manifattura, esponendo chi la assume a rischi imprevedibili e potenzialmente molto gravi.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche due bilancini di precisione, quattro telefoni cellulari e un’agenda manoscritta contenente annotazioni ritenute riconducibili all’attività di spaccio, elementi che contribuiscono a delineare un quadro indiziario compatibile con una gestione pianificata dello smercio di sostanze stupefacenti. Nella disponibilità dell’uomo è stata trovata inoltre la somma in contanti di 6.000 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

Particolarmente allarmante è stato il rinvenimento, nella stessa abitazione, di circa 40 chilogrammi di artifici pirotecnici appartenenti alla categoria F3, detenuti senza le prescritte autorizzazioni. Si tratta di veri e propri esplosivi, custoditi insieme e senza alcuna cautela, in condizioni che avrebbero potuto causare conseguenze estremamente gravi, come un’esplosione o un incendio, con potenziale pericolo non solo per l’occupante dell’abitazione, ma anche per l’intero stabile e per le persone residenti nelle vicinanze.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e sarà versato presso l’Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Savona. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e associato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.