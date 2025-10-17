Savona, pubbliche assistenze, Vigili del fuoco e polizia municipale rendono omaggio ai tre carabinieri morti in Veneto (FOTO E VIDEO)

Si sono ritrovati davanti alla caserma dei Carabinieri di via Mentana per rendere omaggio ai tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel d’Azzano, nel Veronese — Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari — accendendo i lampeggianti e le sirene dei loro mezzi.

Croce Bianca, Croce d’Oro, Croce Rossa, Vigili del fuoco e polizia municipale hanno partecipato al momento di raccoglimento per ricordare i tre carabinieri scomparsi oggi, 17 ottobre, alle 16:00, orario in cui nella cattedrale di Padova si celebravano i funerali di Stato di Daprà, Bernardello e Piffari.

I vertici del comando della caserma di Savona hanno poi salutato e ringraziato i presenti.

---