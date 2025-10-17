 / Attualità

Attualità | 17 ottobre 2025, 07:30

Frana di Ellera, il Sindaco ordina ai titolari dell'ex cava di rimuovere il materiale che ostruisce parzialmente il Sansobbia

A distanza di un anno dal crollo della parte rocciosa la richiesta di intervento per evitare nuove criticità per gli abitanti delle località Olmo e Casina

Un'ordinanza diretta al legale rappresentante della società F.lli Pastorino, titolari della cava, di provvedere immediatamente alle operazioni di rimozione e deposito temporaneo dei cumuli in località Piantorino, destinati alla successiva caratterizzazione ambientale per l’eventuale riutilizzo come terre e rocce da scavo.

A firmarla il sindaco Maurizio Garbarini a distanza di un anno dal crollo  avvenuto nella notte tra il 18 e 19 ottobre 2024 della parte rocciosa dell'ex cava Olmo nella frazione di Ellera ad Albisola Superiore.

Il cedimento avvenuto dopo una nottata di piogge intense aveva provocato un fenomeno di dissesto che era andato a incidere in un tratto di estradosso dell’ansa del torrente Sansobbia, provocando l’erosione della sponda con il materiale franoso che aveva ostruito l’alveo provocando la deviazione dell’acqua in sponda sinistra interrompendo la strada comunale ed isolando la borgata di località Casino, con la località Olmo che era praticamente finita sotto l'acqua.

I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, avevano richiesto una verifica da parte di un tecnico abilitato, della parete rocciosa interessata dalla frana e di una verifica idrogeologica dell’alveo del torrente Sansobbia.

Con l’ordinanza del 19 ottobre 2024 era stato disposto di provvedere immediatamente, per quanto possibile e nelle condizioni di massima sicurezza, alla rimozione del materiale franato in alveo per consentire il rientro del torrente Sansobbia all’interno del suo naturale sedime.

Era stato poi  realizzato un percorso carraio di natura temporanea che permetteva il raggiungimento di località Casina rimasta isolata e il 4 novembre era stato ordinato dal primo cittadino albisolese di provvedere immediatamente, per quanto possibile e nelle condizioni di massima sicurezza, alla rimozione e movimentazione di parte di ulteriore materiale franato in alveo a causa dell’aggravarsi delle condizioni meteo.

Visto che l’alveo del torrente risulta ancora parzialmente ostruito dal materiale che non garantisce la funzionalità idraulica del Sansobbia, il Sindaco ha optato per una nuova ordinanza.

Lo scorso 19 settembre era stata rilasciata l’autorizzazione idraulica a favore della società Fratelli Pastorino S.r.l. per l'esecuzione dell'intervento urgente di ripristino della funzionalità fluviale da parte del Settore Regionale Difesa del Suolo di Savona.

Luciano Parodi

