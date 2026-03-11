Albenga, chiosco di piazza del Popolo: avanti con l’assegnazione definitiva

In corso di assegnazione definitiva la gestione del chiosco-bar situato in piazza del Popolo.
Entro questa settimana, il Comune di Albenga completerà gli adempimenti necessari per l’affidamento definitivo della gestione e i nuovi titolari, individuati attraverso apposita procedura di gara, potranno accedere alla struttura, avviare le attività preliminari e procedere con eventuali interventi organizzativi o migliorativi in vista della riapertura al pubblico.
Ampia collaborazione da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici al dine di restituire piena operatività al chiosco di Piazza del Popolo, punto di servizio e di socialità per il centro cittadino.