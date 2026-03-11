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Attualità | 11 marzo 2026, 09:44

Albenga, chiosco di piazza del Popolo: avanti con l’assegnazione definitiva

Il Comune completerà l’iter entro questa settimana, permettendo ai nuovi titolari di avviare lavori e attività preparatorie per la riapertura al pubblico

Albenga, chiosco di piazza del Popolo: avanti con l’assegnazione definitiva

In corso di assegnazione definitiva la gestione del chiosco-bar situato in piazza del Popolo. 

Entro questa settimana, il Comune di Albenga completerà gli adempimenti necessari per l’affidamento definitivo della gestione e i nuovi titolari, individuati attraverso apposita procedura di gara, potranno accedere alla struttura, avviare le attività preliminari e procedere con eventuali interventi organizzativi o migliorativi in vista della riapertura al pubblico.

Ampia collaborazione da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici al dine di restituire piena operatività al chiosco di Piazza del Popolo, punto di servizio e di socialità per il centro cittadino.

Redazione

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