Da Albenga a Firenze: il giovane Fabiano Pinto tra i clarinetti dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali

Nella splendida cornice della Fortezza da Basso di Firenze si è tenuto il concerto dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali per l’inaugurazione dell’edizione 2026 della Fiera Didacta, il più importante appuntamento fieristico in Italia dedicato all’innovazione scolastica e alla formazione.

Nella fila dei clarinetti, a suonare il proprio strumento assieme ad altri studenti selezionati tra i più meritevoli provenienti dai Licei Musicali italiani, c’era Fabiano Pinto, studente del Liceo Musicale G. Bruno di Albenga.

I 91 studenti hanno eseguito musiche di Bizet, Brahms, Dvořák, Mozart, Strauss e John Williams, oltre a Il Canto degli Italiani, scritto da Mameli, diretti dai maestri Simone Genuini, Pietro Borgonovo e Maurizio Petrolo.

Il ministro Valditara, presente all’evento assieme al maestro Uto Ughi, ha speso sincere parole di elogio per l’impegno profuso dai giovani musicisti, ringraziando pubblicamente i loro professori per il lavoro svolto quotidianamente. Ha inoltre sottolineato l’importanza della musica, potente promotrice dei valori del rispetto e dell’ascolto.

"Innanzitutto vorrei ringraziare i professori del mio Liceo Musicale per aver indicato il mio nome per la selezione nazionale - ha affermato Fabiano - Esibirmi nell’Orchestra Nazionale è stata un’esperienza formativa da tutti i punti di vista, che mi ha permesso di conoscere giovani musicisti molto preparati e confrontarmi con loro. Sono stato diretto da maestri eccezionali, che mi hanno trasmesso ulteriori stimoli e indicato nuovi obiettivi per la mia formazione musicale. Non vedo l’ora di tornare a esibirmi assieme a tutti loro".