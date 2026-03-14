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Eventi | 14 marzo 2026, 10:05

Savona, martedì 17 marzo il concerto del coro "Holy Heart Gospel Choir" nella chiesa S. Maria della Neve

E' organizzato dal Comitato Festa del Mare Burgu de Furnaxi

Savona, martedì 17 marzo il concerto del coro &quot;Holy Heart Gospel Choir&quot; nella chiesa S. Maria della Neve

Il Comitato Festa del Mare Burgu de Furnaxi ha organizzato per martedì 17 marzo alle 21.00 un concerto del coro "Holy Heart Gospel Choir".

Il concerto è il primo da quando è stato realizzato il murale, opera di Monica Porro che raffigura la Madonna dal mare, i pescatori e la Musa della musica.

Il  murale è proprio a lato della chiesa S. Maria della Neve in via Saredo alle Fornaci dove si svolgerà il concerto gospel alla vigilia della festa patronale del 18 marzo.

"Si invitano i Fornacini ad addobbare i balconi con i 'balunetti' od altre luci usate in occasione delle festività" spiegano dal Comitato.

Componenti coro "Holy Heart Gospel Choir": direttore e clarinetto Igor Barra;  tastiere Guido Ripoli;  pianoforte Antonella Carosini;  percussioni Luca Destefanis;  tromba Francesco Cannatello.

Luciano Parodi

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