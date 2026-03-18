Le materie prime come opzione di investimento per tutti

Il 2023 è stato l’anno in cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stilato la mappa dei giacimenti di materie prime dismessi decenni or sono.

La Liguria è tra le regioni italiane con ampie riserve di risorse naturali critiche, tra cui il titanio, il rame, l’oro, la grafite e il manganese. Commodity, secondo la denominazione anglosassone molto utilizzata tra gli investitori, che rivestono un ruolo importante in molteplici settori industriali.

Prendiamo il rame, la sua presenza negli apparati elettronici lo rende indispensabile sostanzialmente per qualsiasi comparto. Quindi l’oro, sia da investimento che per la realizzazione di componenti elettronici di elevata qualità.

Dunque le materie prime come opzione d’investimento sono tornate prepotentemente al centro delle strategie di numerosi investitori, compresi quanti non avevano mai posto particolare attenzione all’asset class.

Quali sono le materie prime al centro degli interessi?

Prima di poter acquistare veicoli di investimento che permettono l’esposizione alle commodity, è opportuno conoscere quelle che sono al centro degli interessi e non tanto per una questione speculativa.

Il valore dell’argento, ad esempio, negli ultimi anni è più che quadruplicato per via delle tensioni geopolitiche e per la diminuzione dei tassi di interesse sul dollaro, ma ancor più per l’adozione industriale. L’argento, infatti, serve per la costruzione di pannelli fotovoltaici, e nella componentistica elettronica di alto valore utilizzata nei data center per l’intelligenza artificiale.

Se guardiamo alle risorse naturali necessarie per la produzione di energia, il gas naturale spicca a causa delle tempeste geopolitiche degli ultimi anni, ma ciò non basta a giustificare il suo prezzo più elevato. Le nazioni intenzionate ad affrancarsi dal carbone e dal petrolio (più inquinanti del metano), hanno deciso di puntare sul gas naturale come commodity di transizione.

Con il gas naturale produciamo energia elettrica, riscaldiamo gli ambienti e trasportiamo persone e merci a bordo di mezzi privati e pubblici e, da poco, anche navi da crociera i cui motori sono alimentati da GNL (metano liquido).

Ecco in quale contesto deve orizzontarsi un risparmiatore interessato a investire online sulle materie prime più sensibili ai cambiamenti in atto.

Investimenti in commodity come protezione dal caro vita

Durante periodi storici inflazionistici come quelli che stiamo vivendo, includere le commodity nel portafoglio di asset finanziari significa ergere una protezione contro il caro vita.

Non soltanto l’oro e l’argento, ma anche altre materie prime possono essere considerate beni rifugio attraverso i quali tutelare il potere d’acquisto nel tempo .

Naturalmente serve una gestione oculata degli acquisti di commodity mediante le apposite piattaforme regolamentate. Le materie prime sono sensibili alle tensioni internazionali e ad altri eventi macroeconomici, dunque possono subire oscillazioni del prezzo considerevoli.

Al netto di ciò, acquisti periodici e ben studiati di titoli rappresentativi delle materie prime industriali potrebbero aiutare a diversificare le risorse finanziarie personali e a distribuire il rischio economico.

Del resto le risorse naturali non possono che essere sempre al centro di qualsiasi evoluzione della nostra civiltà. Qualunque sia il futuro che ci attende, esse rappresenteranno sempre la base per qualsiasi avanzamento dell’umanità.

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