Un savonese tra gli allievi della Scuola Militare Teuliè: "Consiglio di lavorare con disciplina e costanza senza trascurare la preparazione mentale oltre a quella accademica e fisica"

Un savonese tra gli allievi della Scuola Militare Teuliè. Baltazar Delmo Herrero Lopez del Valle, nato a Pietra Ligure, è cresciuto a Savona dove ho frequentato il Liceo Scientifico Orazio Grassi con opzione scienze applicate, per poi proseguire i miei studi alla Scuola Militare Teulié.

Secondo figlio di una famiglia numerosa, i genitori sono di origine argentina. Appassionato di economia, motori e musica che sta continuando a praticare facendo parte del coro alla Scuola Militare.

Perché hai deciso di entrare alla Scuola Militare Teulié?

"Le motivazioni principali per cui ho deciso di entrare alla Scuola Militare Teulié sono state il desiderio di coltivare la disciplina necessaria per eccellere in futuro e la preparazione che questo Istituto offre per una possibile carriera militare. La scelta è stata rafforzata dal prestigio storico della Scuola Militare Teulié".

Quanto tempo hai dedicato alla preparazione del concorso e cosa consiglieresti a chi come te sta pensando di partecipare al concorso?

"Ho dedicato diversi mesi alla mia preparazione, cercando di rafforzare le competenze teoriche e fisiche. Sono stato fortunato a provenire da una scuola che mi ha fornito una base molto solida, permettendomi di affrontare il concorso con maggiore sicurezza. A chi sta pensando di partecipare consiglierei di iniziare per tempo, lavorando con disciplina e costanza e senza trascurare la preparazione mentale oltre a quella accademica e fisica. Inoltre, è fondamentale conoscere al dettaglio il bando di concorso per affrontare al meglio ogni prova".

Quali sono state le tue prime impressioni all’arrivo della scuola Militare Teulié e come hai vissuto i primi giorni in Istituto?

"L’impatto iniziale è stato impegnativo: tutto è molto rapido, quasi travolgente, e richiede una capacità di adattamento immediata. I ritmi serrati e le responsabilità non lasciano spazio all’improvvisazione. In questo mi ha aiutato il mio percorso scout nell’AGESCI in cui ho ricoperto anche ruoli di capo. Inoltre, provenendo da una famiglia numerosa, sono cresciuto abituandomi alla vita condivisa: non ho mai avuto bisogno di attenzioni particolari e l’inserimento in un contesto simile non ha rappresentato per me una difficoltà".

Quale significato ha per te giurare fedeltà alla Repubblica Italiana?

"Per me il giuramento significa sentirmi finalmente parte di una Patria e dichiararlo ufficialmente. Questo momento rappresenta il riconoscimento formale di un’appartenenza che ho costruito negli anni. È anche un segno di gratitudine verso l’Italia, che ha accolto i miei genitori dall’Argentina, offrendo loro opportunità, stabilità e la possibilità di crescere e di far crescere anche me".

Cosa caratterizza il percorso formativo che svolgi in questo Istituto? quali attività svolgete durante il giorno?

"Alla Scuola Militare Teulié l’attività principale è lo studio: siamo preparati da professori competenti che ci guidano in un percorso formativo di alto livello. Inoltre, svolgiamo attività di addestramento militare. È presente anche la giusta quantità di sport, fondamentale per la crescita fisica. Mi piacciono molto le numerose conferenze organizzate con personalità del mondo militare e civile, che arricchiscono la nostra formazione culturale"