Corsi gratuiti per allenare la memoria dopo i 65 anni: parte il progetto "Non lasciamoci soli"

Dieci incontri per mantenere la mente allenata, rafforzare le capacità cognitive e contrastare il rischio di isolamento. È questo l’obiettivo del nuovo ciclo di corsi di memory training promossi dall’associazione di volontariato Anteas Savona nell’ambito del progetto sociale “Non lasciamoci soli”, rivolto ai cittadini con più di 65 anni residenti nel territorio dell’Asl2 savonese.

L’iniziativa, completamente gratuita per i partecipanti, prenderà il via a partire da marzo 2026 e si articolerà in lezioni settimanali della durata di un’ora e mezza o due. Il programma prevede momenti informativi sul funzionamento del cervello e sui meccanismi della memoria, affiancati da esercizi pratici di gruppo e attività individuali da svolgere anche a casa. Non mancheranno sessioni di problem solving e tecniche di memorizzazione, con l’obiettivo di stimolare tutte le funzioni cognitive in modo graduale e accessibile.

I corsi saranno organizzati in più sedi del territorio provinciale per facilitare la partecipazione: a Savona presso la Casa del Volontariato di via San Lorenzo 6, a Celle nel centro sociale della località Mezza Lunga, a Carcare nel Centro Polifunzionale di via del Collegio e a Cengio negli spazi di Palazzo Rosso, in piazza Vittoria.

L’iniziativa nasce in un contesto in cui l’invecchiamento attivo rappresenta una delle sfide principali per le comunità locali. Allenare la memoria, spiegano i promotori, non significa solo migliorare le prestazioni cognitive, ma anche rafforzare l’autonomia personale e mantenere una rete di relazioni sociali, elementi fondamentali per la qualità della vita nella terza età.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 30 marzo inviando un messaggio WhatsApp o SMS ai numeri dedicati: per Savona e Celle: 339 7480353; per Carcare e Cengio: 340 2492395. I posti disponibili sono limitati e le adesioni saranno accolte in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni.