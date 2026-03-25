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Attualità | 25 marzo 2026, 15:48

Millesimo, traffico sulle Sp: Comune e Provincia al lavoro per ridurre velocità e aumentare sicurezza

Il sindaco Garofano e il presidente Olivieri hanno fatto il punto della situazione

Un impegno concreto per la sicurezza dei cittadini e dei conducenti. Il presidente della provincia, Pierangelo Olivieri, ha incontrato a Millesimo il sindaco, Francesco Garofano, per discutere le possibili misure di moderazione del traffico lungo alcune strade provinciali strategiche.

Al centro dell’incontro le arterie Sp 339 di Cengio (via Garibaldi), Sp 28 bis del Colle di Nava, in località Braia, e la Sp 51 Bormida di Millesimo, in frazione Acquafredda. 

L’obiettivo è ridurre la velocità dei veicoli e i rischi connessi, in particolare per gli utenti più vulnerabili, nel tratto compreso tra l’ingresso del centro abitato e il nucleo centrale.

Graziano De Valle

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