Alassio, al via il recupero dell’ex mattatoio: nasceranno parco e nuovi spazi pubblici

L’ex mattatoio di Alassio verso una nuova vita. Con l’aggiudicazione dei lavori alla Arimondo Costruzioni Srl, prende il via l’intervento di riqualificazione e completamento delle aree esterne e dei due edifici dell’area.

"Con questo intervento – sottolinea il sindaco Marco Melgrati – siamo orgogliosi di poter mantenere fede a una promessa non semplice da realizzare, fatta agli abitanti del quartiere Fenarina. Quest’opera, fortemente voluta dalla nostra amministrazione, mira a restituire alla città spazi a disposizione del quartiere e un nuovo parco moderno destinato a diventare luogo di aggregazione, con aree verdi funzionali alle esigenze ricreative di tutti".

I lavori di questo lotto di recupero dell’area, dal valore complessivo di circa 655 mila euro (di cui 26 mila destinati agli oneri per la sicurezza) avranno una durata di circa un anno.

L’intervento interesserà le due strutture centrali dell’area: saranno installati nuovi serramenti, impianti di illuminazione e condizionamento, oltre alla pavimentazione interna in cocciopesto. In uno dei due edifici è inoltre prevista la predisposizione per l’allestimento di un bar.

Ampio spazio anche alla riqualificazione delle aree esterne. La porzione a nord sarà destinata al fitness all’aria aperta, mentre quella rivolta a sud sarà dedicata ai più piccoli, con giochi e pavimentazioni antitrauma. Sul fronte strada sarà realizzato un camminamento protetto in prossimità della carreggiata, con alcune panchine e il dehors del bar previsto accanto a uno dei due edifici.

Particolare attenzione sarà riservata anche al fronte verso monte, dove verranno realizzati giardini arricchiti da numerose essenze vegetali.