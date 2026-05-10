Andora festeggia i nuovi nati: in Comune 29 famiglie per la Giornata della Gentilezza

Sala consiliare di Andora invasa, ieri mattina, dai passeggini, genitori e nonni per festeggiare i 29 nuovi nati del 2025.

Si tratta del consueto e festoso appuntamento, promosso dal Comune, in occasione della “Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati”.

L’assessore alle Politiche Sociali Monica Risso e l’assessore alle Politiche per l’Infanzia Alexandra Allegri hanno accolto le famiglie e i piccoli andoresi, ai quali sono stati consegnati i diplomi con le simboliche chiavi della città.

La manifestazione nazionale, ideata dall’associazione Cor et Amor, viene organizzata dall’Amministrazione Demichelis, dal periodo successivo alla pandemia.

“L’iniziativa era nata per celebrare i bambini venuti alla luce durante il lockdown, che non avevano potuto essere festeggiati pubblicamente ed oggi è una occasione di festa dedicata ai nostri piccoli Andoresi e alle famiglie. Un momento anche di scambio per coglierne sempre più le esigenze” hanno dichiarato gli assessori Risso e Allegri che stanno lavorando a nuovi progetti dedicati all’Infanzia.

La mattinata è proseguita in un clima di festa anche nella biblioteca comunale, dove per i fratellini dei nuovi nati sono stati organizzati giochi e letture a cura di Patrizia Gallo.

Focus particolare sui libri dedicati all’infanzia per stimolare fin da piccoli l’amore per la lettura.